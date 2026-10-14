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Ukoliko vam krsna slava pada u subotu ili nedelju, mnogi zaposleni veruju da automatski imaju pravo na slobodan ponedeljak, vođeni logikom državnih praznika.

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, odgovor na ovo pitanje je nedvosmislen, poslodavac nije dužan da vam da slobodan prvi naredni radni dan ako slava pada za vikend. Slobodan dan za krsnu slavu se ne prenosi.

Ključna razlika između državnih i verskih praznika

Glavni razlog za nedoumicu među radnicima leži u tome što se mešaju pravila koja važe za državne praznike sa pravilima koja se primenjuju na verske praznike.

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Foto: Shutterstock

Kada praznik poput Nove godine ili Dana državnosti padne u nedelju, zakon izričito propisuje da se on prenosi na prvi naredni radni dan, odnosno ponedeljak. Međutim, krsna slava zvanično spada u verske praznike. Za ovu kategoriju odsustva pravilo o prenošenju ne važi.

Zakon jasno definiše da pravoslavci imaju pravo da ne rade isključivo na prvi dan krsne slave. Ako taj prvi dan pada u subotu ili nedelju, a vama su to već neradni dani po rasporedu rada, vi ste svoje pravo na obeležavanje praznika iskoristili i nemate zakonski osnov za zamenski dan tokom radne nedelje.

Šta se dešava ako radite vikendom po smenama?

Situacija se menja ukoliko vaš raspored rada obuhvata i vikend, odnosno ukoliko vam krsna slava pada u subotu, a vi po rasporedu radite te subote, imate zakonsko pravo da tražite plaćeni slobodan dan i poslodavac vam to ne sme uskratiti. Za taj dan ostvarujete pravo na naknadu zarade u visini vaše prosečne plate u prethodnih dvanaest meseci.

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Ukoliko poslodavac zbog specifičnosti i neprekidnog procesa rada zahteva da ipak radite na dan svoje slave, on vam mora isplatiti uvećanu zaradu za rad na dan praznika, što iznosi najmanje 110% od osnovice za svaki sat rada.

Da li poslodavac može da oduzme dan od godišnjeg odmora?

Ako krsna slava pada u toku radne nedelje, na primer u sredu ili četvrtak, i vi iskoristite svoj zakonski slobodan dan, poslodavac taj dan ne sme da vam računa kao dan godišnjeg odmora. Slobodan dan za slavu je potpuno odvojeno pravo na plaćeno odsustvo i ne može uticati na dužinu vašeg preostalog godišnjeg odmora.

Kurir/Espreso/Bizportal

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