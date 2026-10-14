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Izjavom da je "status Kosova i Metohije stvar pregovaranja", Aleksandar Baucal izneo je duboko zabrinjavajuće stavove koji nedvosmisleno pokazuju kakvu politiku prema Kosovu i Metohiji zapravo zastupa tzv. studentska lista, kaže predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona dodaje da tzv. studentska lista zato više i ne mora da odgovora na pitanje da li je Kosovo i Metohija za njih neotuđivi deo Srbije ili pitanje o kojem su spremni da trguju za pregovaračkim stolom.

"Stvar je jasna i oni su se već izjasnili. Otuda i ne čudi što su zabranili da se listi nađe i jedan kandidat koji javno zastupa stav da je Kosmet deo Srbije", dodaje Đurđević Stamenkovski i dodaje:

"Još je upadljivija ostrašćenost sa kojom se sva odgovornost pokušava svaliti na vlast u Beogradu, dok se Aljbin Kurti i prištinske separatističke strukture praktično u potpunosti lišavaju odgovornosti. To nije samo zamena teza, već političko aboliranje onih koji neposredno sprovode jednostrane mere i pritiske na srpski narod na Kosovu i Metohiji".

Đurđević Stamenkovski kaže i da pokušaji promene državnopravnog statusa Kosova i Metohije nisu nastali juče, niti su proizvod politike bilo koje današnje vlasti u Beogradu, već da su se pokušaji izdvajanje Kosova iz ustavnog okvira Srbije javljali decenijama ranije.

"Podsetimo Baucala da se poklič 'Kosovo republika' čuo još na demonstracijama 1981. godine, i to u vreme važenja Ustava SFRJ iz 1974. godine, kojim je Kosovu bila obezbeđena izuzetno široka politička, zakonodavna i institucionalna autonomija. Pokrajina je imala sopstveni ustav, skupštinu, izvršne i pravosudne organe, kao i neposredno predstavljanje u saveznim institucijama. Pa ipak, ni tako široka autonomija nije zaustavila zahteve za republičkim statusom".

Zar je moguće da je u želji da se po svaku cenu optuži vlast u Srbiji potrebno prećutati čitavu istoriju kosovskog pitanja i praktično abolirati one koji danas neposredno ugrožavaju prava i opstanak Srba u pokrajini?, pita Đurđević Stamenkovski i dodaje:

"A gospodinu Baucalu treba jasno poručiti: o suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije se ne pregovara! Može se razgovarati o miru, bezbednosti, pravima građana i rešavanju konkretnih problema, ali odricanje od sopstvene državne teritorije ne može biti polazna tačka takvih razgovora.