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Predizborna debata na RTS-u otvorila je pitanja o evropskim integracijama, odnosima sa Rusijom, energetici i Kosovu i Metohiji, ali i o političkim stavovima i planovima liste koja želi da preuzme vlast u Srbiji. O različitim pozicijama vlasti, parlamentarne opozicije i studentske liste, kao i o temama koje su obeležile predizbornu kampanju, povela se polemika u javnosti.

O aktuelnim političkim dešavanjima danas u emisiji "Kurir i tačka" razgovaraju Sava Stambolić, politički analitičar, Vukša Dragović, lider Srpskih suverenista, i Dragoslav Ljubičanović, advokat.

Kako je voditeljka istakla, razlike između političkih aktera posebno su došle do izražaja u pitanjima nacionalizacije NIS-a, pregovora o Kosovu i Metohiji i energetske saradnje sa Rusijom. Upravo te teme otvorile su pitanje koliko se njihovi stavovi razlikuju i kakve bi posledice predložena rešenja mogla da imaju po Srbiju.

- Meni je najupečatljivije to što sve deluje pomalo komično, da nije reč o ovako ozbiljnoj situaciji i ozbiljnoj stvari. Zaista bi bilo smešno. Gospodin Baucal, ili kako se već preziva, zapravo se kreće u okvirima onoga što im je jedino dozvoljeno, a to je da izgovaraju načelne fraze, prema unapred pripremljenom spisku tema, i da ne idu dalje od toga. Kada kažu da neće uvoditi sankcije, već da će usklađivati politiku, to ostavlja najširi mogući prostor za tumačenje - od toga da će uvesti sankcije do toga da ih neće uvesti. Ne kažu to izričito, ali upravo to može da znači njihov stav. Jer, ukoliko bi pokušali detaljnije da ga objasne, došli bi upravo do zaključka da bi uveli sankcije Rusiji. A to bi bio problem, jer bi više od polovine ljudi koji ih podržavaju moglo da odustane od te podrške - rekao je Ljubičanović.

Dragoslav Ljubičanović, advokat Foto: Kurir Televizija

"Mržnja prema Vučiću jedino što povezuje studentsku listu"

On smatra da različiti politički stavovi unutar studentske liste otvaraju pitanje šta je njen stvarni zajednički imenitelj.

- Međutim, suština ovde nije ni odgovorna energetska politika, ni ljubav prema Rusiji, ni odbojnost prema njoj. Sve su to legitimni politički stavovi. Ali jedini kohezivni faktor te grupe koja se okuplja, zapravo je mržnja prema Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. To je potpuno evidentno. Pokušavaju da na jednom mestu okupe i ljude koji se zalažu za dobre odnose sa Rusijom i one koji su protiv bilo kakvih odnosa sa Ruskom Federacijom, a da im jedini zajednički imenitelj bude protivljenje predsedniku Vučiću. Upravo ih to, po mom mišljenju, razotkriva. Kada bi jasno izneli svoje stavove i rekli za šta se zalažu, umesto što sve svode na poruku da je "Vučić kriv za sve" i da "nikad nije bilo gore", teško bi mogli da okupe tako različite birače. Pritom, za takve tvrdnje ne iznose objektivne parametre. To je, nažalost, politika te liste - kaže on.

Kako je urednica emisija "Kurir i tačka" rekla, odnos prema Ruskoj Federaciji i rešavanje pitanja Kosova i Metohije neke su od tema koje otvaraju pitanja o spoljnoj politici i nacionalnim interesima Srbije. Kandidat studentske liste Aleksandar Baucal ocenio je da su to pitanja o kojima se pregovara, a na pitanje šta takvi odgovori govore o mogućoj politici studentske liste koja želi da dođe na vlast, objasnio je Dragović.

- Ja sam već više puta rekao, ali ponoviću još jednom: studentska lista je "kamen za kupus" nevladinih organizacija. Gospodin Aleksandar Baucal je u ProGlasu, stalno je na njihovim tribinama i potpisnik je podrške Dinku Gruhonjiću. To je čovek o kojem pričamo.

Na osnovu tih vrednosti možete da zaključite šta on misli o Kosovu i šta misli o Ruskoj Federaciji. Ovde se ne radi o tome da li neko voli Rusku Federaciju ili je ne voli, to je potpuno nevažno. Ovde se radi o tome da naša industrija zavisi od gasa koji dobijamo iz Rusije, odnosno od njegove cene. Mi trenutno dobijamo gas po ceni od 300 i nešto evra, dok je njegova tržišna cena 800 i nešto evra. To dobijamo zahvaljujući dobrim odnosima sa Rusijom i zbog toga naša ekonomija raste - kaže Dragović.

Vukša Dragović, lider Srpskih suverenista Foto: Kurir Televizija

- Onog trenutka kada bismo pokušali da im otmemo NIS ili na drugi način pokažemo neprijateljski stav, ti benefiti bi prestali. To je upravo ono što je Evropa uradila sebi i time uništila svoju ekonomiju. Pogledajte, na primer, Nemačku, koja je zapravo nosilac cele Evropske unije. Ona je prepolovila svoju ekonomiju. Auto-industrija propada, hemijska industrija propada, a propada i proizvodnja preciznih alata itd. To su okosnice nemačke ekonomije. Ne postoji mogućnost da održimo ekonomiju i istovremeno uskladimo spoljnu politiku sa Evropskom unijom, kako on kaže, kroz Poglavlje 31, u kojem se predviđa usklađivanje spoljne politike. On kaže da ćemo sve ispuniti, a da pritom nećemo ugroziti životni standard građana. Tako da su svi ti ljudi, Baucal i ostali na studentskoj listi, dovedeni da urade ono što ova vlast odbija da uradi već godinama. Ne radi se samo o priznanju Kosova i uvođenju sankcija Rusiji, već i o tome da treba da im predamo tužilaštvo u potpunosti. Ne ovako, sa pet od 11 članova Visokog saveta tužilaštva, nego da im predamo sve, da im damo tužilačku policiju, kako bi mogli da uhapse koga god im padne na pamet, da im predamo sudstvo i kontrolu nad medijima, kao i ovo što radi Maja Stojanović sa ostalim članovima nevladinih organizacija u REM-u - objasnio je on.

Pitanje nacionalizacije NIS-a i energetske saradnje sa Rusijom otvorilo je i širu raspravu o odnosima evropskih zemalja prema Moskvi. Dok se Srbija kroz pregovore sa međunarodnim partnerima i ruskom stranom bori za rešenje koje bi zaštitilo njene energetske interese, sve su prisutnije i debate o mogućem obnavljanju saradnje sa Rusijom u Evropi. O tome kako se na ove procese gleda u Nemačkoj i kako komentariše zahteve tamošnje stranke AfD za promenom odnosa prema Moskvi, govorio je Stambolić.

- Znam kako su reagovali predstavnici nemačke ambasade u Ruskoj Federaciji kada sam tamo bio na službi u našoj ambasadi, nakon što su videli, u prvom talasu 2022. godine, kako se njihova država ponaša. Video sam šok u njihovim očima. To su profesionalci koji znaju koliko će takva politika naneti štete njihovoj zemlji i koji su to dobro predvideli. Sve što je Nemačka uradila uvelo ju je u ozbiljne probleme. To je pitanje zdravog razuma, političkog iskustva i političke veštine koju predsednik Vučić ima. Za Mariniku Tepić i tu opoziciju, takozvanu, koja sada više nije parlamentarna, odavno govorim da je reč o antidržavnoj opoziciji. Njihovi stavovi su poznati, a ako išta pozitivno možemo da kažemo za njih, to je da su bar iskreni i da godinama stoje iza svojih stavova. Zalažu se za evrofanatičnu politiku, za to da budemo "ambasadorstan", da služimo strancima, kao da je to sasvim normalno i kao da će Srbiji doneti boljitak - rekao je.

Sava Stambolić, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Kada pitate Mariniku Tepić, ona će otvoreno i konkretno izneti stavove koji se, prema mom mišljenju, kose sa interesima Srbije i srpskog naroda. Od Baucala ćete čuti: "To je pitanje pregovora." Čućete dijametralno suprotne pozicije: "Uskladićemo spoljnu politiku, a nećemo uvesti sankcije Rusiji." Najpre želim da naglasim nešto što je stvar zdravog razuma. Čak i kada bismo pretpostavili da ništa od ovoga što je gospodin Dragović rekao nije tačno, a ja tvrdim da jeste, ljudi bi trebalo da razmisle o sledećem. On je rekao: "Mi smo se dogovorili, Baucal, da nećemo uvesti sankcije." Ko se dogovorio? Da li vi imate predsedništvo ili glavni odbor? Da li ste o tome glasali u nekom demokratskom telu? Ko se tačno dogovorio? Čak i ako ne znamo ko su članovi tog plenuma, ko građanima garantuje da će se ispoštovati obećanje? Pretpostavimo da je neko obmanut i da zaista veruje da studentska lista neće uvesti sankcije Rusiji, pa zbog toga glasa za nju. Pozivam tu osobu da razmisli o tome ko joj to garantuje. Da li će neki Šoškić, neki Pajtić ili Baucal, koji je u svim tim telima koja zastupaju njegove političke stavove i vrednosti, garantovati da će tako i biti? Te vrednosti su, prema mom mišljenju, apsolutno protivne rusko-srpskom prijateljstvu i srpskim interesima. Kada je reč o Kosovu i Metohiji, tu je njihova licemerna strana, kako je ja vidim, posebno izražena - za Kurir televiziju, zaključio je Stambolić.

03:45 "JEDINO IH POVEZUJE MRŽNJA PREMA VUČIĆU" Gosti emisije "Kurir i tačka" o studentskoj listi, Baucalu i odnosu prema Rusiji Izvor: Kurir televizija

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