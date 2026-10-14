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Ministar odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić prisustvovao je danas svečanom otvaranju Doma boraca u Kruševcu, zgrade namenjenoj boračkim organizacijama i udruženjima invalida Rasinskog upravnog okruga.

Ministar Gašić podsetio je tom prilikom na polaganje kamena temeljca za zgradu početkom leta prošle godine, ističući da izgradnjom ovog objekta vraćamo deo duga ljudima tog kraja, koji su se borili za slobodu i nezavisnost.

- Evo nas, na istom mestu, ujedinjeni u bratstvu i rodoljublju, da proslavimo naš zajednički rad i trud i pokažemo da smo ljudi i od reči i od dela. Koliki značaj pridajemo dostojanstvenom odnosu prema našim borcima svedoči i nedavna poseta Aleksandra Vučića i obilazak završne faze radova na izgradnji Doma. Mi se, braćo i sestre, naših junaka ne stidimo. Ne okrećemo glavu od njihovih problema i ne prepuštamo ih zaboravu – rekao je ministar odbrane i dodao da su se do nedavno borci osećali kao da su zaboravljeni i prepušteni sami sebi.

1/8 Vidi galeriju Ministar Gašić prisustvovao otvaranju Doma boraca u Kruševcu Foto: Ministarstvo odbrane

On je naglasio da je „naša dužnost bila da nepravdu ispravimo“ tako što bi se tim hrabrim ljudima obezbedio prostor u kojem će se okupljati, družiti i organizovati događaje kojima neguju uspomenu na „one koji su položili svoje živote da bismo mi danas živeli u slobodnoj zemlji“.

- Ne govorim vam to samo kao ministar odbrane, već i kao čovek, kao sin, otac i deda, kao Kruševljanin koji mnoge od vas poznaje i koji zna da iza svakog od vas stoji veliko iskustvo i žrtva koja zaslužuje poštovanje. Zato želim da znate da vaša briga nije samo vaša lična, već i obaveza svih nas. Ne možemo da vratimo godine koje su prošle, niti da ispravimo svaku nepravdu koja je učinjena, ali možemo i menjamo odnos države prema našim herojima, jer zahvalnost nije samo reč koju izgovaramo na svečanostima, niti se poštovanje može svesti na prigodne govore. Ona se mora pokazati delima, konkretnim projektima za poboljšanje uslova života naših boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca – rekao je ministar Gašić i dodao da je ovaj Dom izraz poštovanja i zahvalnosti prema junacima, kao i potvrda odgovornosti koju Srbija ima prema svojoj istoriji i budućnosti.

Obraćajući se borcima rasinskog kraja, ministar Gašić istakao je da je uveren da su ponosni na to što je Vojska Srbije danas neuporedivo snažnija i opremljenija najsavremenijim naoružanjem i vojnom opremom, ali i što i dalje počiva na vrednostima koje su svojim životima i delima svedočili borci tog kraja - časti, hrabrosti i ljubavi prema otadžbini.

- Tim vrednostima učimo mlade generacije vojnika i starešina. Ukazujući počast vama, mi njima šaljemo poruku na koga treba da se ugledaju. Junaci rasinskog kraja, ovo je vaš dom. Neka bude mesto susreta, zajedništva, podrške, očuvanja uspomena i rađanja novih ideja. Unesite u njega i ponos i radost. Negujte bratstvo i rodoljublje. Neka Kruševac bude pionir za sve ostale gradove u Srbiji, da u svakom gradu imamo spomenik borcima ratova od 1990. do 1999. godine i po jedan ovakav dom, a vi se složite i napravite jaka udruženja da možete da uz pomoć lokalnih samouprava dobijete sve ono što vam je potrebno. Hvala vam za sve što ste dali za našu Srbiju. Siguran sam da ćemo zajedno i u budućnosti nizati samo pobede na ponos svih naših građana, na ponos našeg Kruševca i naše Rasine – rekao je ministar odbrane.

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović zahvalio je ministru Gašiću na inicijativi za izgradnju Doma boraca, ističući da ovaj objekat nije samo građevina već mesto koje simbolizuje slavu, junaštvo i trajno sećanje na heroje. On je izrazio želju da Dom bude riznica priča o saborstvu, hrabrosti i časti, kao i o svima koji su otadžbinu stavili ispred sopstvenih života.

Predstavnik boračkih organizacija Kruševca Bojan Tomić istakao je da će Dom boraca biti mesto sećanja na heroje koji su dali živote za slobodu i slavu srpskog naroda. On je naglasio da je inicijativa ministra Gašića naišla na podršku gradskih vlasti, dodajući da su borci Kruševca ovim gestom osetili veliko uvažavanje grada i države Srbije.

Otvaranju Doma boraca prisustvovali su predstavnici Grada Kruševca, gradova pobratima, boračkih udruženja, članovi porodica boraca i građani Kruševca.