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Reč je o novom pokušaju fabrikovanja afera i napada na doskoršnjeg predsednika Srbije, na koji je sam Vučić reagovao duhovitom opaskom - javljajući se uživo iz svoje škode, koju je za ovu priliku nazvao "Balkan drndalek". Dok se u javnosti postavlja pitanje dokle idu neistine i konstantni napadi opozicije, o ovoj temi su u emisiji "Jutro" na Kurir televiziji govorili prof. dr Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti i Božidar Spasić, bivši šef Specijalnog tima Službe državne bezbednosti.

Specijalni rat i spisak izmišljenih afera

Komentarišući ove navode, Božidar Spasić je istakao da je reč o dobro poznatom obrazcu delovanja opozicionih krugova kojima je jedini cilj obmanjivanje javnosti.

- Laž je osnovno oružje takozvanih studentskih i blokaderskih aktivista, odnosno opozicije, u borbi protiv Aleksandra Vučića. Svako ko je pogledao snimak mogao je jasno da vidi da je reč o civilnom, a ne vojnom helikopteru, jer oni imaju potpuno drugačija obeležja i standardne procedure letenja, dok je na ovom snimku prikazana grupa privatnih lica. Njima je bilo jedino važno da iskoriste trenutak za plasiranje laži i obmanjivanje javnosti - izjavio je Spasić.

Božidar Spasić, bivši šef Specijalnog tima Službe državne bezbednosti Foto: Kurir Televizija

Naglašava da ovakvi potezi nisu slučajnost, već deo šire, koordinisane strategije čiji je cilj destabilizacija države.

- Ovde se radi o specifičnoj vrsti specijalnog rata protiv Vučića i protiv države Srbije, koju su hteli da sruše, ali u tome očigledno nisu uspeli. Jasno je da postoje štabovi zaduženi za plasiranje dezinformacija po sistemu ’sve traje dok se ne pojavi nova laž’. Sada su već svi zaboravili situaciju sa helikopterom i čekaju nešto novo, baš kao što je bilo i sa aferom oko zvučnog topa. Vučić, ni kriv ni dužan, mora da gubi vreme baveći se ovakvim stvarima usred kampanje. Međutim, narod dovoljno veruje predsedniku i zna da je svaka tvrdnja koja dolazi sa opozicionih lista zapravo laž - rekao je Spasić.

Dehumanizacija predsednika i priprema terena za izbore

Prof. dr Zoran Dragišić smatra da napadi na predsednika traju već godinama i da se pojačavaju usled dobrih rezultata koje Srbija ostvaruje na svim poljima.

- Trebalo bi nam najmanje dva sata samo da se prisetimo svih laži koje su plasirane o Aleksandru Vučiću, njegovoj porodici i okruženju. Sve ovo posmatram u kontekstu opšteg napada na predsednika koji traje već veoma dugo. To nije počelo od tragičnog pada nadstrešnice, već kampanja traje godinama - Praktično od trenutka kada je čvrsto preuzeo kormilo države u svoje ruke i kada je Srbija počela da beleži odlične ekonomske rezultate, kao i da se podiže na političkom, bezbednosnom i vojnom planu - poručio je Dragišić i dodao:

02:51 Zoran Dragišić: Vučić je meta jer predstavlja personifikaciju uspeha Srbije Izvor: Kurir televizija

- Aleksandar Vučić je meta jer predstavlja personifikaciju uspeha koje Srbija ostvaruje u poslednjoj deceniji, a suština svih tih napada jeste da se on dehumanizuje i predstavi kao monstrum koji uopšte nije ljudsko biće. Ovo je samo nastavak te kontinuirane kampanje.

Govoreći o metodama koje se koriste, Dragišić je upozorio i na opasnost hibridnog ratovanja koje direktno utiče na mnjenje građana uoči predstojećih izbora.

- Mislim da jedan deo stanovništva nažalost naseda na te laži, zbog čega moramo aktivno da se branimo. Psihološko-propagandno delovanje je jedan od ključnih modela hibridnog rata koji se u poslednje vreme ubrzano razvija i kojim se ratovi mogu dobiti bez ijednog ispaljenog metka. Apelujem na građane da pažljivo posmatraju ponašanje određenih grupa... Pogledajte samo na šta liče te blokade sada kada ih je ostalo sasvim malo. Pred nama su uskoro izbori, a oni već uveliko pripremaju psihološki teren i plasiraju priču kako su izbori unapred pokradeni.

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Kurir.rs

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