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Dr Aleksandra Aja Selenić, profesorka na dva fakulteta u okviru City University of New York (CUNY) - New York City College of Technology (City Tech) i LaGuardia Community College, dobitnica je prestižnog međunarodnog priznanja za istraživanje koje povezuje vinski turizam, autentična iskustva i psihološki uticaj putovanja na čoveka.

Osvojila je prvu nagradu za najbolji naučni rad (Best Paper Award) na šestoj međunarodnoj konferenciji International Joint Conference on Hospitality & Tourism (IJCHT 2026), održanoj od 23. do 25. septembra 2026. godine u Nusa Dui, na indonežanskom ostrvu Bali, u saradnji sa konferencijom INSPIRE 2026.

Dr Aleksandra Aja Selenić Foto: Privatna arhiva

Nagrađeni rad "Terroir Tourism and Psychological Well-Being" istražuje povezanost autentičnih turističkih iskustava, lokalne kulture, vinskog turizma i psihološkog stanja turista.

Za dr Aleksandru Aju Selenić, doktorku nauka iz oblasti turizma i hotelijerstva čija su istraživanja usmerena na terroar, gastronomska i multisenzorna iskustva, ovo je treće međunarodno priznanje u poslednje dve godine. Prethodno je 2024. osvojila Best Conceptual Paper Award u Malezijiza rad o sparivanju lokalne hrane i vina, dok je 2025. u Njujorku nagrađena Best Poster Award priznanjem za istraživanje uticaja pripovedanja u vinskom turizmu na ekološku svest turista.

Dr Selenić je osvojila vredno priznanje Foto: Privatna arhiva

- Pre svega, izuzetno sam počastvovana i zahvalna na ovom priznanju. Osvajanje prve nagrade na Baliju predstavlja jedan od najlepših i najznačajnijih trenutaka u mojoj naučnoj karijeri. Kada god dobijem međunarodno priznanje, osećam ponos, jer je Srbija neizostavan deo mog identiteta iako karijeru gradim u SAD. Posebno mi znači što svojim uspesima mogu da doprinesem pozitivnoj slici naše zemlje u svetu.

Stiče se utisak da nijednu nagradu ne doživljavate nešto što se podrazumeva...

- Iza svakog rada stoje godine učenja, istraživanja, odricanja i upornosti. Važno mi je da mladi ljudi u Srbiji vide da znanje i posvećenost otvaraju vrata bilo gde u svetu. Ako moj put može makar nekoga da inspiriše, ova priznanja imaju još veću vrednost.

Predajete na dva fakulteta u Njujorku. Koliko je teško uskladiti privatne i poslovne obaveze, kada deluje da su vam Japan, Bali i ostale udaljene destinacije toliko blizu da možeš da odete i vratite se za 48 sati?

Dr Aja Selenić sa domaćinima Foto: Privatna arhiva

- Tajna je jednostavna - zaista volim ono što radim. Oduvek sam volela putovanja, upoznavanje novih kultura i ljudi, pa mi daleke destinacije nikada nisu delovale nedostižno. Kada postoji želja, ni 20 sati puta nije prepreka. Naravno, usklađivanje nastave na dva fakulteta u okviru CUNY sistema, naučnog rada i privatnog života zahteva dobru organizaciju, disciplinu i dosta energije.

Putovanja za vas imaju i dublju, profesionalnu dimenziju. Kako ih posmatrate?

- Ona su za mene svojevrsna edukacija. Svaku destinaciju posmatram iz više uglova – kao turista, istraživač i stručnjak koji razume kompleksnost stvaranja kvalitetnog turističkog doživljaja. Zato mi Japan, Kina ili Bali nisu samo mesta koja sam posetila, već izvor novih saznanja i inspiracije koje prenosim studentima. Za profesora turizma je ključno da svet ne poznaje samo iz udžbenika, već i iz ličnog iskustva.

Aja u Japanu Foto: Privatna arhiva

Šta ti se najviše dopalo tokom boravka na Baliju? Kako bi uporedila Bali i Japan?

- Bali me je prijatno iznenadio. Najjači utisak nisu ostavile samo prirodne lepote, već ljudi, njihova kultura i iskrena gostoljubivost. Postoji posebna toplina u načinu na koji dočekuju goste, a čitava destinacija je sjajno prilagođena međunarodnim turistima – komunikacija na engleskom je jednostavna, a turistička kultura visoko razvijena.

S druge strane, iskustvo u Japanu bilo je potpuno drugačije?

- Japan je fascinantna zemlja bogate istorije i razvijene infrastrukture, ali iz profesionalnog ugla, turistički doživljaj nije uvek bio onakav kakav sam očekivala. Sve je delovalo veoma ubrzano, a jezička barijera je bila izraženija, uz manjak informacija na engleskom na pojedinim mestima. To ne umanjuje vrednost Japana, ali pokazuje koliko se destinacije razlikuju i koliko su pristupačnost i osećaj dobrodošlice presudni za ukupan utisak.

Dr Aleksndra Aja Selenić sa jednim od organizatora Foto: Privatna arhiva

A Kina?

- Kina je za mene bila jedno od najprijatnijih iznenađenja. Smatram da međunarodna javnost ne pridaje dovoljno pažnje kvalitetu i raznovrsnosti kineske turističke ponude - od organizacije i infrastrukture do samog pristupa posetiocima. Ako bih morala da izdvojim šta Bali čini posebnim, to je autentičnost. Tamo sam potvrdila ono što istražujem: turisti ne pamte samo mesta koja su videli, već pre svega kako su se na njima osećali.

Koji će biti najvažniji trendovi u turizmu u godinama koje dolaze? U kom pravcu očekujete da će se turizam razvijati?

- Turizam se nalazi na početku velike transformacije. Dominaciju kvantiteta – sakupljanja fotografija i poseta što većem broju lokacija – zamenjuje fokus na to šta smo na destinaciji doživeli i kako smo se osećali. Upravo se time bavim u radu: istražujem kako terroir turizam, odnosno spoj lokalne hrane, vina, prirode, kulture i priča koje stoje iza mesta, oblikuje iskustvo i utiče na psihološko blagostanje posetilaca.

1/9 Vidi galeriju Dr Aleksandra Aja Selenić, profesorka na dva fakulteta u Njujorku, osvojila je prvu nagradu za najbolji naučni rad na međunarodnoj konferenciji na Baliju Foto: Privatna arhiva

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