Srpkinja osvojila svetsku nagradu na Baliju: Aleksandra otkriva nove trendove u turizmu
- Dr Aleksandra Aja Selenić osvojila je prvu nagradu za najbolji naučni rad na konferenciji IJCHT 2026 na Baliju, za istraživanje o terroir turizmu i psihološkom blagostanju turista
- Kaže da turizam sve više prelazi sa kvantiteta na doživljaj, a ključni trendovi biće autentična iskustva, održivost, blagostanje i veštačka inteligencija u personalizaciji putovanja
Dr Aleksandra Aja Selenić, profesorka na dva fakulteta u okviru City University of New York (CUNY) - New York City College of Technology (City Tech) i LaGuardia Community College, dobitnica je prestižnog međunarodnog priznanja za istraživanje koje povezuje vinski turizam, autentična iskustva i psihološki uticaj putovanja na čoveka.
Osvojila je prvu nagradu za najbolji naučni rad (Best Paper Award) na šestoj međunarodnoj konferenciji International Joint Conference on Hospitality & Tourism (IJCHT 2026), održanoj od 23. do 25. septembra 2026. godine u Nusa Dui, na indonežanskom ostrvu Bali, u saradnji sa konferencijom INSPIRE 2026.
Nagrađeni rad "Terroir Tourism and Psychological Well-Being" istražuje povezanost autentičnih turističkih iskustava, lokalne kulture, vinskog turizma i psihološkog stanja turista.
Za dr Aleksandru Aju Selenić, doktorku nauka iz oblasti turizma i hotelijerstva čija su istraživanja usmerena na terroar, gastronomska i multisenzorna iskustva, ovo je treće međunarodno priznanje u poslednje dve godine. Prethodno je 2024. osvojila Best Conceptual Paper Award u Malezijiza rad o sparivanju lokalne hrane i vina, dok je 2025. u Njujorku nagrađena Best Poster Award priznanjem za istraživanje uticaja pripovedanja u vinskom turizmu na ekološku svest turista.
- Pre svega, izuzetno sam počastvovana i zahvalna na ovom priznanju. Osvajanje prve nagrade na Baliju predstavlja jedan od najlepših i najznačajnijih trenutaka u mojoj naučnoj karijeri. Kada god dobijem međunarodno priznanje, osećam ponos, jer je Srbija neizostavan deo mog identiteta iako karijeru gradim u SAD. Posebno mi znači što svojim uspesima mogu da doprinesem pozitivnoj slici naše zemlje u svetu.
Stiče se utisak da nijednu nagradu ne doživljavate nešto što se podrazumeva...
- Iza svakog rada stoje godine učenja, istraživanja, odricanja i upornosti. Važno mi je da mladi ljudi u Srbiji vide da znanje i posvećenost otvaraju vrata bilo gde u svetu. Ako moj put može makar nekoga da inspiriše, ova priznanja imaju još veću vrednost.
Predajete na dva fakulteta u Njujorku. Koliko je teško uskladiti privatne i poslovne obaveze, kada deluje da su vam Japan, Bali i ostale udaljene destinacije toliko blizu da možeš da odete i vratite se za 48 sati?
- Tajna je jednostavna - zaista volim ono što radim. Oduvek sam volela putovanja, upoznavanje novih kultura i ljudi, pa mi daleke destinacije nikada nisu delovale nedostižno. Kada postoji želja, ni 20 sati puta nije prepreka. Naravno, usklađivanje nastave na dva fakulteta u okviru CUNY sistema, naučnog rada i privatnog života zahteva dobru organizaciju, disciplinu i dosta energije.
Putovanja za vas imaju i dublju, profesionalnu dimenziju. Kako ih posmatrate?
- Ona su za mene svojevrsna edukacija. Svaku destinaciju posmatram iz više uglova – kao turista, istraživač i stručnjak koji razume kompleksnost stvaranja kvalitetnog turističkog doživljaja. Zato mi Japan, Kina ili Bali nisu samo mesta koja sam posetila, već izvor novih saznanja i inspiracije koje prenosim studentima. Za profesora turizma je ključno da svet ne poznaje samo iz udžbenika, već i iz ličnog iskustva.
Šta ti se najviše dopalo tokom boravka na Baliju? Kako bi uporedila Bali i Japan?
- Bali me je prijatno iznenadio. Najjači utisak nisu ostavile samo prirodne lepote, već ljudi, njihova kultura i iskrena gostoljubivost. Postoji posebna toplina u načinu na koji dočekuju goste, a čitava destinacija je sjajno prilagođena međunarodnim turistima – komunikacija na engleskom je jednostavna, a turistička kultura visoko razvijena.
S druge strane, iskustvo u Japanu bilo je potpuno drugačije?
- Japan je fascinantna zemlja bogate istorije i razvijene infrastrukture, ali iz profesionalnog ugla, turistički doživljaj nije uvek bio onakav kakav sam očekivala. Sve je delovalo veoma ubrzano, a jezička barijera je bila izraženija, uz manjak informacija na engleskom na pojedinim mestima. To ne umanjuje vrednost Japana, ali pokazuje koliko se destinacije razlikuju i koliko su pristupačnost i osećaj dobrodošlice presudni za ukupan utisak.
A Kina?
- Kina je za mene bila jedno od najprijatnijih iznenađenja. Smatram da međunarodna javnost ne pridaje dovoljno pažnje kvalitetu i raznovrsnosti kineske turističke ponude - od organizacije i infrastrukture do samog pristupa posetiocima. Ako bih morala da izdvojim šta Bali čini posebnim, to je autentičnost. Tamo sam potvrdila ono što istražujem: turisti ne pamte samo mesta koja su videli, već pre svega kako su se na njima osećali.
Koji će biti najvažniji trendovi u turizmu u godinama koje dolaze? U kom pravcu očekujete da će se turizam razvijati?
- Turizam se nalazi na početku velike transformacije. Dominaciju kvantiteta – sakupljanja fotografija i poseta što većem broju lokacija – zamenjuje fokus na to šta smo na destinaciji doživeli i kako smo se osećali. Upravo se time bavim u radu: istražujem kako terroir turizam, odnosno spoj lokalne hrane, vina, prirode, kulture i priča koje stoje iza mesta, oblikuje iskustvo i utiče na psihološko blagostanje posetilaca.
Šta biste posebno naglasili?
- Posebno će biti značajni turizam usmeren na blagostanje i kvalitet života, autentična gastronomska iskustva, održivi turizam i primena veštačke inteligencije u personalizaciji putovanja. Tehnologija će promeniti način na koji planiramo putovanja, ali ne može zameniti istinsku ljudsku gostoljubivost. Prednost će imati destinacije koje spoje tehnološki napredak sa autentičnim ljudskim iskustvom. Budućnost ne pripada samo najluksuznijim mestima, već onima koja kod posetilaca stvore osećaj pripadnosti i uspomene koje traju.