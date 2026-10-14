Slušaj vest

„Teško je, ali se isplati“ – ovim rečima je karijerni diplomata Zoran Milivojević opisao poziciju Srbije u odnosima sa svetskim silama, gostujući u „Pulsu Srbije“ na Kurir televiziji. O spoljnoj politici Srbije, njenim strateškim potezima i značaju očuvanja odnosa sa globalnim centrima moći govorio je i prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

"Neprikosnoveni principi uvek se isplate" Koliko je teško ostati neutralan i voditi sopstvenu politiku objasnio je na samom početku gostovanja karijerni diplomata Zoran Milivojević.

- Teško je, ali se isplati. Zahvaljujući tome, Srbija ima zavidan položaj u geopolitici. Međutim, morate da imate dve ključne pretpostavke, prvo principe kojih se držite, oni moraju da budu neprikosnoveni, a to se na kraju uvek isplati. Upravo to što imamo strateško prijateljstvo sa Moskovom i Pekingom, a otvaramo sa Amerikom, što smo ovde imali Nesvrstane, to što dve trećine sveta ne priznaje Kosovo jeste zbog principa i odlučne vlasti da gradi i podiže državu. Pre 15 godina, Srbija nije mogla da kaže "ne", a sada to može i govori "ne" pet godina sankcijama. Govori "ne" i NATO-u, ostaje vojno neutralna i zalaže se za mir bez obzira na pritiske - kaže Milivojević.

Milivojević ističe da nijedna zemlja u Evropi nema takav položaj kao Srbija.

- Moram da kažem da nema evropske države koja ima situaciju kao Srbija. Nijedna država na Starom kontinentu nema mogućnost da komunicira sa najvažnijim faktorima u svetu, a tempo i sadržaj globalnih odnosa se odvija u jednom trouglu sa kojim Srbija ima komunikaciju - kaže Milivojević.

"Srbija izabrala politiku nezavisnog odlučivanja"

Dejan Miletić navodi da je Srbija izabrala politiku nezavisnog odlučivanja i da tako održava dobre odnose i sa istokom i sa zapadom.

04:02 "OVO ŠTO VUČIĆ RADI JE TEŠKO, ALI SE ISPLATI" Stručnjaci analiziraju spoljnu politiku Srbije: Srbija očuvala dobre odnose sa globalnim centrima moći Izvor: Kurir televizija

- Međutim, u okruženju Evropske unije smo i dosta ekonomski povezani, ali postoje specifičnosti i poziciju od raspada Jugoslavije, izolacija Srbije i bombardovanje. Mi smo odabrali da branimo međunarodno pravo i da je odbrana tih principa najbolja odbrana naše suverenosti i teritorijalnog integriteta. Pokazalo se da ukoliko male zemlje nemaju utemeljen odnos prema globalnoj situaciji onda ne mogu da se odbrane na pravi način. Zato se mnogi čude kako je moguće da Srbija ima dobre odnose sa Ukrajinom, a ne sprovodi sankcije Rusiji. U savremenom svetu, podeljenost je dosta uskogrlno gledanje na interese. Tramp je doveo međunarodne odnose do kostura, sve je vidljivo, nema mnogo tolerancije, sila Boga ne moli, već odlučuje, a Srbija je u takvom svetu odlučila da brani svoju nezavisnost i vojnu neutralnost. Da bi to mogla, ona mora da bude prihvaćena sa tom ulogom. To je najteži deo naše politike jer sa ucenama Amerike ne može mala država da sačuva svoje principe - ističe Miletić.

Nasleđe koje ostavlja Aleksandar Vučić

Zoran Milivojević je podsetio i na govor Aleksandra Vučića u Ujedinjenim nacijama i ocenio da Vučić svom nasledniku ostavlja državu koja se drži principa.

- Sve je to bilo shodno sa onim što je lična karta Srbije u ovom trenutku, a to je vojno neutralna, politički nezavisna, država koja se drži principa. Sve je to iskazano u govoru uključujući i podsećanje na odgovornost nekih svetskih sila za situaciju u kojoj smo danas. To se nije čulo od drugih država, ali je to pravo i obaveza Srbije da kaže, bila je žrtva, pa je red da to svi čuju. Prema tome, ako se pozivaju na principe, trebalo bi da uzmu u obzir šta se desilo u Srbiji i šta sve nije poštovano time. Što se tiče spoljne politike, vrlo je prosto, pogledajte šta Vučić ostavlja svom nasledniku, dakle, ostavlja Srbiju koja ima kvalitetnu komunikaciju sa najvažnijim državama u svetu - rekao je Milivojević.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video: