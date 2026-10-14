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Ministar za zajednice i povratak u vladi privremenih prištinskih institucija, jedan od glavnih saradnika i verni sluga premijera samoproglašene države Aljbina Kurtija i istaknuti podržavalac Studentske liste Nenad Rašić, izjavio je da je odluka vlade privremenih institucija o osnivanju radne grupe za koorinaciju podrške vođama zločinačke OVK osuđenim za ratne zločine doneta uz njegovu saglasnost, a direktor kancelarije za KiM Petar Petković kazao je da je ovim Rašić pljunoj na srpske žrtve!

- Dok šalje najsnažniju podršku blokaderskoj studentskoj listi, Nenad Rašić je danas na sednici tzv. vlade u Prištini glasao za odluku o pružanju odbrane komandantima terorističke UČK pred sudom u Hagu. Dakle, u istom danu, Kurtijev sluga Rašić podržava i studente blokadere, ali i Tačija, Veseljija, Krasnićija i Seljimija, najveće zločince nad srpskim narodom - napisao je Petković na Iksu i dodao:

- Rašić, koji je danas pljunuo na srpske žrtve podržavajući UČK, izjavljuje da je bezrezervna podrška tzv. studentskoj listi "civilizacijska obaveza". Kurti se najsnažnije umešao u srpske izbore nadajući se propasti Srbije. To im neće dozvoliti ujedinjena Srbija, garantujemo vam!!!