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U centrima za obuku Vojske Srbije u Somboru, Valjevu i Leskovcu realizovana je provera osnovne individualne obučenosti vojnika koji su u septembru započeli dobrovoljno služenje vojnog roka.

Na prvoj proveri za ovu generaciju vrednovana je njihova osposobljenost za samostalno izvođenje taktičkih radnji i postupaka na bojištu, rukovanje naoružanjem i vojnom opremom i obavljanje dužnosti organa unutrašnje službe i službe obezbeđenja objekata.

Vojnici su na proveri rešavali taktičke zadatke za koje su morali da primene znanja i veštine stečene u prethodnih mesec i po dana obuke. Postignuti rezultati govore da su oni u potpunosti savladali zahtevane standarde obučenosti, što je i potvrda da je ovaj period služenja vojnog roka u centrima Komande za obuku bio dobro planiran i kvalitetno realizovan.

1/5 Vidi galeriju Najmlađi vojnici uspešno prošli prvu proveru obučenosti Foto: Vojska Srbije

Najmlađim vojnicima sada sledi premeštaj u centre za specijalističku obuku, gde će se osposobljavati za upotrebu borbenih sredstava i vojne opreme svog roda, odnosno službe, kako bi se pripremili za završnu fazu vojnog roka — kolektivnu obuku u jedinicama Vojske Srbije.

Za one koji su zainteresovani za prijem u profesionalnu vojnu službu otvorena je mogućnost da se za to prijave već sada, kako bi blagovremeno prošli propisanu proceduru i stekli uslove da odmah po završetku vojnog roka stanu u stroj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.