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Miljan Salata, predstavnik tzv. studentske liste pokazao je u večerašnjoj debati svoje (ne)znanje i to iz oblasti koja je njegova struka.

Naime, u debati koja je organizovana na TV Insajder, govorili su: Siniša Mali - lista “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija”, Vladimir Obradović – lista “Evropska Srbija - Marinika Tepić, Zdravko Ponoš”, Miljan Salata, “Studentska lista – Studenti pobeđuju” i Uglješa Marković, lista “Ivica Dačić – Faktor stabilnosti”.

Salata je, u jednom trenutku pokušavajući da objasni poskupljenje cena na početku i kraju radova, naveo primer prenoviranja stana.

- Uđe moler u kuću i kaže ovako: "Ja ću da ti oblepim ove pločice i to će da košta 500 evra. " Ja kažem: "Dobro, vidimo se za 2 nedelje. " Vratim se za 2 nedelje, moler kaže: "Vidi, to je sad 1.500 evra - rekao je Salata, inače arhitekta po struci, na šta je dobio ispravku da to ne radi moler već keramičar.

- Pa vi kao arhitekta biste trebali da znate razliku između keramičara i molera. Toliko o vašem znanju. Dosta kratak, ali veoma glup primer - rekao mu je Siniša Mali.