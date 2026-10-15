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Kada sa sedamnaest godina u rukama držite srebrnu medalju sa svetskog takmičenja u robotici, a pred vama su, kako kažete, ponude za studiranje na prestižnim univerzitetima poput američkog MIT-a, mnogi bi već razmišljali o odlasku. Ipak, Petar Kostić, učenik četvrtog razreda Elektrotehničke škole "Mija Stanimirović" u Nišu, ima drugačiju želju – da svoje znanje, ideje i buduće izume razvija u Srbiji.

Na upravo završenoj Svetskoj olimpijadi u robotici FIRST Global Challenge 2026, održanoj od 7. do 10. oktobra u južnokorejskom gradu Inčonu, reprezentacija Srbije ostvarila je veliki uspeh.

U konkurenciji 185 nacionalnih timova, srpska reprezentacija osvojila je srebrnu medalju u kategoriji "Ustad Ahmad Lahori Award for Innovation in Engineering", jednom od prestižnih priznanja koje se dodeljuje za kreativnost i inovativnost u konstrukciji robota.

Ovogodišnji globalni zadatak bio je posvećen jednom od najvećih ekoloških izazova današnjice – borbi protiv šumskih požara.

Srpski tim razvio je napredni sistem za rano otkrivanje požara, zasnovan na veštačkoj inteligenciji i mreži solarnih senzorskih stanica koje prate temperaturu, vlažnost, kvalitet vazduha i pojavu dima. Sistem uključuje i autonomne dronove sa termalnim kamerama, koji mogu da se upute ka lokaciji na kojoj je uočen rizik od požara.

Iako je osvojeno značajno međunarodno priznanje, mladi niški inovator priznaje da su njegove ambicije bile još veće.

"Iskreno, očekivao sam i mnogo više od toga – očekivao sam zlato. Međutim, svaka nagrada i svako svetsko priznanje predstavlja zaista veliku čast i razlog za ponos", kaže Petar.

Robot "Tesla" i dva i po minuta za uspeh

Pored razvoja sistema za praćenje požara, takmičenje u Južnoj Koreji zahtevalo je i praktičnu spretnost u areni.

Timovi su dobili standardizovane komplete delova sa zadatkom da konstruišu robota za terenski poligon, gde su morali da sarađuju sa predstavnicima drugih zemalja u gašenju simuliranog požara.

"Timovi su imali dva i po minuta da sakupe što veći broj narandžastih loptica koje simuliraju vatru i ubace ih na predviđeno mesto. Na kraju meča, zadatak je bio da se robot popne uz šipku dugu 6,5 metara i visoku dva metra, što je predstavljalo sigurnu zonu. Cilj je bio da se pokaže inženjersko razmišljanje, sklapanje robota u realnom vremenu i međusobna saradnja različitih zemalja", objašnjava Petar.

Srpski tim odlučio je da svog robota nazove "Tesla".

Prema navodima Niš TV, njihov inovativni sistem za otkrivanje požara ušao je među 20 najboljih na globalnom nivou. Istovremeno, kreativnost i inovativnost u konstrukciji robota donele su srpskoj reprezentaciji srebrnu medalju u kategoriji "Ustad Ahmad Lahori".

Uz Petra, uspehu reprezentacije doprineli su Leila Aleksandra Jašović, Dušan Kremić, Bogdan Stamenović i Lea Trajković iz beogradske Gimnazije "Kreativno pero", kao i Aleksa i Luka Banković iz Prve kragujevačke gimnazije.

Tim su stručno vodili mentori dr Vuk Vujović, Dušan Mladenović i Kornelija Vukelić.

Od Kosova i maketarstva do podvodnih dronova

Petrov put do svetskog priznanja nije počeo preko noći. Sve je krenulo iz dečje radoznalosti, mnogo pre upisa u srednju školu.

"Još od detinjstva sam se bavio raznim stvarima. Prvo je to bilo maketarstvo, nekih pet-šest godina, a onda sam ušao dublje u elektroniku. Od 2019. godine počeo sam da radim sa Arduinom, programiranjem i zakoračio u početnu robotiku. Kada sam 2023. godine sa Kosova došao ovde u Niš, cilj mi je bio jasan: da zauzmem mesto u reprezentaciji i predstavim svoju zemlju na svetskom takmičenju", priseća se Petar.

Taj cilj pratio je naporan rad.

Tokom školovanja u ETŠ "Mija Stanimirović", Petar je razvijao rešenja za pametnu poljoprivredu, a potom se posvetio robotima za ispitivanje terena, otkrivanje zaostalih mina i radioaktivnog otpada. Ostvario je i saradnju sa Regionalnim centrom za razminiranje.

Među njegovim dosadašnjim projektima su podvodni dron "NeoROV", namenjen bezbednom snimanju rečnih dubina, kao i amfibijski robot "Nexus" za uzorkovanje zemljišta i vode. Razvijao je i sopstvene LoRa sisteme za protivpožarni nadzor.

Usledila su republička priznanja, međunarodne pohvale i nove mogućnosti.

"Taj put od tri godine, a sada već ulazak u četvrtu, zaista nije bio lak. Iza mene su dva srebra u Srbiji, sada i srebro na svetskom takmičenju, a odmah počinju pripreme da uzmemo zlato kod nas u zemlji", ističe Petar.

"Niški Tesla" – nadimak koji nosi i odgovornost

Zbog brojnih izuma, Petar je dobio nadimak "niški Tesla". Za srednjoškolca koji tek ulazi u svet odraslih, takvo poređenje istovremeno predstavlja priznanje i veliku obavezu.

"Nije se lako nositi sa tim imenom, jer ga je potrebno pre svega izboriti i opravdati – prvo kod nas u gradu, zatim u celoj zemlji, a kasnije i na svetskom takmičenju. To ime u nekim situacijama laska, u nekim ume da bude dodatni teret, ali u većini slučajeva kod mene stvara dodatni inat koji me tera da idem dalje."

Upravo taj inat, ali i vezanost za svoju zemlju, prate ga i kada razmišlja o nastavku školovanja.

Dok mnogi mladi sanjaju o studijama na najpoznatijim univerzitetima u svetu, Petar kaže da bi, ukoliko u Srbiji dobije odgovarajuće uslove, voleo da ostane.

"Imam ponude za MIT i za VPI. Još uvek nisam siguran da li bih uopšte išao u inostranstvo. Ukoliko bih dobio idealne uslove ovde, apsolutno bih ostao u Srbiji. Trenutno mi je najvažnije da uspešno završim četvrtu godinu srednje škole, a zatim sledi upis na fakultet. Još ne znam tačno koji, ali sigurno je da ću i u budućnosti nastaviti da razvijam ovakve sisteme i robote."

Srebro iz Južne Koreje tako je samo jedna etapa na putu mladog inovatora koji je od maketarstva i prvih elektronskih projekata stigao do jednog od prestižnih priznanja na svetskom takmičenju.

Petar Kostić već sa 17 godina ima medalju osvojenu na takmičenju koje je okupilo 185 nacionalnih timova, niz sopstvenih projekata i, kako tvrdi, ponude prestižnih univerziteta. Njegove ambicije tu se ne završavaju – želi da osvoji i zlato, ali i da svoje znanje i buduće inovacije jednog dana razvija upravo u Srbiji.