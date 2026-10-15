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Novi most koji povezuje Kinu i Severnu Koreju biće zvanično otvoren za saobraćaj danas, a imaće četiri trake, biće dugačak tri kilometra i povezivaće kineski grad Dandong sa severnokorejskim gradom Sinuiju, saopštile su danas kineske vlasti.

Kako je najavljeno, obe zemlje će održati ceremoniju svečanog otvaranja mosta.

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning izjavila je na konferenciji za novinare da će most preko reke Jalu, koja predstavlja granicu Kine i Severne Koreje, dodatno olakšati trgovinu i razmenu između ljudi dve zemlje, prenosi Sinhua.

(Kurir.rs/Tačno)

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