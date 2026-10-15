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Asocijacija „Sport za sve” Beograda, uz podršku Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda, u saradnji sa Kajak rafting klubom „25. maj 1847” organizuje 18. oktobra, od 12 do 14 časova, program na vodi „Zaveslajmo zajedno”.

Ovaj tradicionalni rekreativni program se održava od Brankovog mosta do Sportskog centra „Milan Gale Muškatirović”. Obavezna je upotreba pojaseva za spasavanje i flotacije za nepotopivost kajaka.

Učešće u ovoj manifestaciji je na sopstvenu odgovornost. Asocijacija „Sport za sve” će tokom manifestacije organizovati službu spasavanja i dežurne motorne čamce, kao i lekarsku službu. Prijava programa je dostavljena Lučkoj kapetaniji i Policijskoj ispostavi za bezbednost na rekama.