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Pozivaju se svi stanovnici ovog naselja, kao i vlasnici vikendica, da izađu u susret čitačima ovog preduzeća i tako pomognu da ova akcija protekne u atmosferi međusobne saradnje, saopšteno je iz „Beogradskog vodovoda i kanalizacije”.

U slučaju loših vremenskih uslova, akcija će biti odložena za naredni period kada vremenski uslovi budu prihvatljivi za očitavanje.

Iz „Vodovoda” apeluje na potrošače da omoguće pristup vodomernim skloništima – šahtovima, podrumima, da vodomerna mesta budu dostupna i čista, da kapije dvorišta ili podruma budu otključana, kao i da vozila budu parkirana van šahtova.

Zahvaljujući saradnji „Beogradskog vodovoda” sa korisnicima unapređuje se rad i kvalitet usluga. Zajedničkom akcijom, vodomeri će biti očitani u najkraćem mogućem periodu, a računi pravovremeno dostavljeni potrošačima.

Za dodatne informacije, potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na telefon 11-0-11, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs/Beograd.rs

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