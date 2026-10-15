Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Vakcina protiv gripa je najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa, navode stručnjaci „Batuta“

Slušaj vest

U Domu zdravlja Niš danas je počela vakcinacija građana protiv sezonskog gripa u centralnom objektu ove ustanove, saopšteno je iz ove ustanove.

Građani mogu da se vakcinišu od 7 do 20 sati u "Klubu" centralnog objekta Doma zdravlja Niš, dok će pacijenti kućne nege moći da prime vakcine u kućnim uslovima, koje će davati terenske ekipe DZ.

Građanima je na raspolaganju vakcina Instituta "Torlak" - TorvaxFlu, trovalenta vakcina namenjena osobama starijim od 18 godina.

Mogu da je prime osobe koje boluju od hroničnih poremećaja plućnog i kardiovaskularnog sistema, kao i sa metaboličkim poremećajima (uključujući pre svega šećernu bolest), poremećajem rada bubrega, osobe sa oslabljenim imunitetom, osobe starije od 65 godina, osobe smeštene i zaposlene u gerontološkim centrima i ustanovama socijalne zaštite i zaposleni u zdravstvenim ustanovama i javnim službama.

Deca od najmanje šest meseci starosti do 18 godina mogu da prime trovalentnu vakcinu Vaxigrip. Iz DZ Niš apelovali su na građane da se vakcinišu, jer je to najbolja prevencija.