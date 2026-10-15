Slušaj vest

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Voždovac, u četvrtak, 15. oktobra, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u Ulici kralja Bodina, na delu od Mijačke do Grčića Milenka, saopštavaju iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradGREJANJE U BEOGRADU POČELO 3 DANA RANIJE, A SUTRA POČINJE I ZVANIČNO: Evo gde i kako da prijavite curenje i kvar, ovo je pravi broj telefona!
Ruka proverava da li je radijator topao, na simsu prozora je šolja
BeogradPASARELA DOBIJA NOVU LOKACIJU Oko 2.000 putnika dnevno na stajalištu "Beograd jug": Više klupa, automati i skoro postavljanje kioska
Screenshot 2026-04-29 121627.jpg
BeogradIZMENE U GSP SAOBRAĆAJU U ZEMUNU: Evo kuda će do 3. novembra ići autobusi 15, 78 i 15N
gradski prevoz
BeogradBESPLATNA TERAPIJA U BAZENU NA VOŽDOVCU: Prijave su počele, evo ko ima pravo i koja dokumentacija je potrebna
bazen, spa, hidromasaža
BeogradNa obilaznici oko Beograda od danas do 23. oktobra radovi na budućoj petlji Ekspo
radovi-na-putu-beogradput.jpg