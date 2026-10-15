Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
isključenja vode
VODE DANAS NEMA OD 8.30 DO 18 SATI: Ovaj deo Beograda da natoči do vrha
Slušaj vest
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Voždovac, u četvrtak, 15. oktobra, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u Ulici kralja Bodina, na delu od Mijačke do Grčića Milenka, saopštavaju iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.
Kurir.rs/Beograd.rs
Reaguj
Komentariši