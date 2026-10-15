VOŽDOVAC, ČUKARICA, NOVI BEOGRAD... Bez struje danas ovih 7 delova Beograda
Spisak isključenja struje u Beogradu.
Palilula
10:00 - 11:00 PUT ZA ADA HUJU: 9,
Voždovac
09:00 - 14:00 Naselje RIPANJ: PUT ZA BOŠNJAKE: 8-12,18,22-36,74,78A,122-124,128,21A-35,85-85A,89-91, PUT ZA DROBNJAKE: 4,8-18,1,7-9,15-19, PUT ZA KREMENAC: 2-22,26-28,32-34,40-54,1-11,23-31,35-37, PUT ZA LIPE: 183, PUT ZA PEĆINE: 10-28,32-38,3A-17,25-25A, PUT ZA SKADRIĆE: 2-8,1-9,
Čukarica
08:30 - 14:00 Naselje ŽARKOVO: JABLANIČKA: 3A-3Ž, KOPAONIČKA: 52-58,57-63, KOSMAJSKA: 46-58,62,35-45, LJUBINJSKA: 5-5A/1 , PARTIZANSKE VODE: 2-12B,27-39, PETEFIJEVA: 6A-6A,15-21,25-35, PRIMUĆURA ŽARKA: 8A-10, RADOVANA MILOŠEVIĆA:20-24,21-29, STOJANA MATIĆA: 50-58,43-49, TRGOVAČKA: 74, ZDRAVKA JOVANOVIĆA: 22-32,29-39, ŽITOMISLIĆKA: 4-48,
Rakovica
10:00 - 13:00 STEVANA LUKOVIĆA: 2-4,
Novi Beograd
09:00 - 16:00 BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 152-152A, STUDENTSKA: 2-14,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje BARIČ: BUDE DAVIDOVIĆA: 4,28,40-42,43, DUVANIŠTE: 2, KOJEVIĆA KRAJ: 3, KOLONIJA 1.DEO: 0-24,40,180,1-25, OBRENOVAČKI PUT: 0BB-20,24-34,38-54G,72,3-11,15,21-33, PUT POKRAJ PRUGE 1.DEO: 36-36A,40-44,54-58,1000,1,5A,21-21A,27-29, RADNIČKA: 32,52,1, ŽELEZNIČKA: 57, Naselje MISLOĐIN: BAČEVIČKA: 4-12A,60,64-68,1A-5B,63-65, BARIČKI PUT: 40B, BRĐANI: 8-12,20,24-36,44-46,68-72A,76-76A,84-86C,90-92A,102-106,192A-194,1,5-7,13-17B,21,25-27A,33-37,47-49A,59,65,69,197,221, BRĐANSKA: 16-22F,36,46A,50-52,62-64,68,74-78,84A-84H,88A-104,260,1-3A,9,13-21A,27-33,37-41A,49B,53,57A-59,63-65B,73-79B,85,89,97,1111, BRDO: 39,63, BRKIN POTOK: 6,20-24A,30,40-48,56,62,66,72,78,7-9,13A-17B,21-25A,31,35-37A, GVOZDENOVIĆA PUT: 2-2,6-8B,16,20-20A,24,28-46,50,54-56,1-1D,7C-9A,15,21-23,27-31,37-39, JEZERO: 4-6A,10B,14A,186,242,3A-7,183,189,211, JEZERO-VIS: 8-10,3B,11-15, KIK: 2-4C,18-22,30,116A,190,1A-3V,7D-15,19,23,31,163, KOD DOMA: 0BB,75,105,145A,155-155A,177,1111, KOD ŠTALA: 43, KOD T.S: 27, KOD VOJSKE: 0,6-8,60,66,78,112,116-116,128,5,13,25,105,113A,121-125, KOVANČINA: 2,8-12C,36,1-3F,9B-19E,23A-31,39B,83,87B,133-135,1111, KOVANČINA 1 DEO: 18,48,7A-9V,13,17, KOVANČINA 2 DEO: 2-2B,10-12A,16A-18V,28A,1B-3F,19-19G,23-29G,33-33K,37A, KOVANČINA 3.ULICA: 6-10,16-18,100,3-7,11,15, KOVANČINA 4 ULICA: 2-6,14-16,60,1-1H,7,13,19-19A,23, MISLOĐINSKA: 20,26-34A,38-40A,46-52A,56-56A,60,76-78B,82-86,90-94,104-106A,110-114A,122-126A,130,134A-136,140-144B,148,152,160B,284-286A,302-304,5-9,21-21,25-27A,33,37,43,59A-59B,63-63A,75A-81B,89-89A,93-105B,109-117A,131,137-141A,145B-145E,149-157,167,269, MITROVIĆA KRAJ: 12, OBRENOVAČKI PUT: 12-14,28E,32-62,66-84,7,11-15,19-21B,45A,1111B., OSOVLJE: 4,8,21A,25, PUT ZA VODOVOD: 8, SELO: 186,97B, ULICA 1: 24,28, VAGAN: 2,8-16,28,36,11,23A,31,35-37,1111, VINOGRADI: 1-3, VODOVODSKA: 16-16D,26A,5A-7,11D-11G,
Lazarevac
09:00 - 13:30 Naselje Brajkovac (zaseok Palež,Palež II,Trbušnički put,Jovičići,Putno brdo,Dakići,Trnavci,Kisela voda).
09:00 - 14:00 Opština Ljig: naseljeno mesto Boljkovci (zaseok Ranjci-prema Bukovači).
08:00 - 14:00 Opština Mionica: naseljeno mesto Virovac (zaseok Aksentijevići-prema Đuriću).
10:00 - 12:00 Opština Ljig: naseljeno mesto Jajčić (zaseok Vasiljevići,Jajčić II, prema Tulu).
Kurir.rs