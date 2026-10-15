Transfuzija krvi
Dajte i danas krv i nekome spasite život! Vaše malo nekome znači sve!
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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.
- Loznica, Crveni krst 9.30-14.30 časova
- Mladenovac, Biblioteka "Despot Stefan Lazarević" 9-15 časova
- Novi Beograd, Microsoft 10-14 časova
- Obrenovac, Crveni krst 9-14 časova
- Smederevska Palanka, pešačka zona, kod fontane, autobus 10-16 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
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