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Prelepa priča stiže iz Čačka, jer su u tom gradu igrači FK Polet iz Trbušana odlučili da se na jedan poseban načun zahvale svom vernom navijaču Zoranu Prokoviću, za višedecenijsku ljubav i podršku koju pruža upravo ovom lokalnom fublaskom klubu.

- Postoje navijači koji klub prate zbog rezultata, a postoje i oni kojima je klub deo života. Jedan od njih je Zoran Proković Zoki, čovek koji više od 50 godina živi za svoj FK Polet iz Trbušana. Generacije fudbalera su se smenjivale, nizale su se pobede i porazi, menjali rangovi takmičenja, ali Zoki je uvek bio tu, kažu za RINU u FK Polet iz Trbušana.

Zoran Proković navijač FK Polet iz Trbušana Foto: RINA/Privatna arhiva

Zoki je godinama prepoznatljiv po svom zelenom motoru, sa kojim je putovao na mnoge utkamice kada je klub iz Trnušana igrao u gostima. A onda su igrači Poleta odlučili da mu se oduže.

- Pokrenuli smo akciju kojoj su se pridružili uprava, meštani i prijatelji kluba, a novac za novi motor prikupljen je u rekordnom roku. Uručili smo mu ključeve, a njegovoj srečći nije bilo kraja, dodaju naši sagovornici.

Zoran Proković navijač FK Polet iz Trbušana Foto: RINA/Privatna arhiva

Ovaj divan gest pokazuje da fudbal nisu samo golovi, bodovi i trofeji. Fudbal su ljudi, zajedništvo i ljubav koja traje čitav život.

- Bravo za FK Polet, fudbalere i sve Trbušance koji su pokazali koliko veliko srce ima jedan mali klub. Zokiju želimo još mnogo kilometara i još mnogo utakmica uz njegov Polet, poručuju meštani ovog čačanskog naselja.