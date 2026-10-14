Ukupna vrednost 5,7 miliona dinara: Đurđević Stamenkovski potpisala četiri ugovora za rekonstrukciju ratnih memorijala u Vranju, Blacu, Vlasotincu i Boljevcu
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski potpisala je danas u Boljevcu, sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture, četiri ugovora za rekonstrukciju ratnih memorijala u Vranju, Blacu, Vlasotincu i Boljevcu, u ukupnoj vrednosti od 5,7 miliona dinara.
Ističući značaj očuvanja istorijskog nasleđa, ministarka je poručila da je pamćenje sopstvene prošlosti od presudnog značaja za budućnost srpskog naroda.
"Jedan narod će da traje onoliko dugo koliko dugo pamti. Prošlost ne čuvamo da bismo u njoj živeli, već da bismo iz nje crpeli važne lekcije koje su nam neophodne i danas, u 21. veku", istakla je Đurđević Stamenkovski.
Ona je naglasila da je Boljevac izabran za mesto potpisivanja ugovora jer predstavlja kolevku junačke Timočke divizije, dodajući da obnova spomenika u manjim sredinama doprinosi očuvanju nacionalnog identiteta i podsticanju mladih da ostanu u svojim mestima.
"Naši dedovi nisu stradali da bismo mi danas napuštali svoju zemlju, već da bismo je negovali i čuvali. Mi smo u prošlosti gubili državu, resurse i slobodu, ali ponos nikada nisu mogli da nam oduzmu. Zato danas, kao ponosna nacija, brinemo o svim našim ratnim memorijalima", poručila je ministarka.
Tokom posete Boljevcu, ministarka je razgovarala i sa predstavnicima lokalnog rukovodstva o pitanjima iz oblasti socijalne i boračko-invalidske zaštite. Ona je navela da Ministarstvo na mesečnom nivou za korisnike boračko-invalidske zaštite u ovoj opštini isplaćuje više od 800.000 dinara.
Obnova spomen-obeležja u Boljevcu, posvećenog borcima stradalim za slobodu Srbije od balkanskih ratova 1912. do 1918. godine, planirana je za 2027. godinu.