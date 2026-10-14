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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski potpisala je danas u Boljevcu, sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture, četiri ugovora za rekonstrukciju ratnih memorijala u Vranju, Blacu, Vlasotincu i Boljevcu, u ukupnoj vrednosti od 5,7 miliona dinara.

Ističući značaj očuvanja istorijskog nasleđa, ministarka je poručila da je pamćenje sopstvene prošlosti od presudnog značaja za budućnost srpskog naroda.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

"Jedan narod će da traje onoliko dugo koliko dugo pamti. Prošlost ne čuvamo da bismo u njoj živeli, već da bismo iz nje crpeli važne lekcije koje su nam neophodne i danas, u 21. veku", istakla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da je Boljevac izabran za mesto potpisivanja ugovora jer predstavlja kolevku junačke Timočke divizije, dodajući da obnova spomenika u manjim sredinama doprinosi očuvanju nacionalnog identiteta i podsticanju mladih da ostanu u svojim mestima.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

"Naši dedovi nisu stradali da bismo mi danas napuštali svoju zemlju, već da bismo je negovali i čuvali. Mi smo u prošlosti gubili državu, resurse i slobodu, ali ponos nikada nisu mogli da nam oduzmu. Zato danas, kao ponosna nacija, brinemo o svim našim ratnim memorijalima", poručila je ministarka.

Tokom posete Boljevcu, ministarka je razgovarala i sa predstavnicima lokalnog rukovodstva o pitanjima iz oblasti socijalne i boračko-invalidske zaštite. Ona je navela da Ministarstvo na mesečnom nivou za korisnike boračko-invalidske zaštite u ovoj opštini isplaćuje više od 800.000 dinara.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja