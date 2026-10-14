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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", gostuje na TV B92, u emisiji "Fokus specijal" koju vodi Oliver Jakšić.

Na početku je govorio i obilasku Srbije i važnim programima za napredak.

- Ne bih obećao ono što ne mogu da ispunim. Možda se dogodi da nekada kasnite, ali 70-80 odsto što kažemo uspešno okončamo. Voleo bih da izdvojim vreme da kažemo šta ćemo uraditi. Pitanje je i ko će biti predsednik vlade, ko će da vodi vladu. Mi imamo, pre svega, rekao bih, u okviru te bicefalne izvršne vlasti, dominaciju vlade, imajući u vidu kompetencije, prerogative vlasti. Tu nema skrivanja ni iza koga; tu morate da ispunite sve ono što ste obećali - rekao je na početku i dodao:

- Za mene je, kroz sve ove godine napredovanja Srbije, veoma ozbiljnog napredovanja Srbije, dovoljno da vas podsetim samo da smo pre 15 godina imali 550.000 manje zaposlenih nego danas, a danas imamo manje ljudi nego tada. I to vam govori, rekao bih, najrečitije koliko je Srbija danas drugačija i promenjena zemlja. Srbija danas ima značajno nižu stopu javnog duga nego tada. Srbija je danas nisko zadužena, izrazito nisko zadužena zemlja. Srbija je danas jedna od najbrže rastućih ekonomija Evrope. Sve ono što smo nekad bili u sportovima raznim, danas smo u ekonomiji. Sledeće godine ćemo biti najbrže rastuća evropska ekonomija. To su činjenice. To što neko ne voli činjenice, šta da radim, to sa tim ne možete da se borite.

Foto: B92

O vodosnabdevanju

- Imamo probleme svuda, kanalizacija je svuda problem, i očekivao sam da ide brže, ali nažalost to nije bilo moguće. Rešio sam da zdravstvo, vodosnabdevanje, kanalizacija, rešavanje problema svakog sela, svih naših gradova, ono što tišti običnog čoveka. Dakle, svuda imamo probleme. U centralnoj Srbiji, na severu Srbije, svuda. Jer kad pričamo o zdravstvu, odete u Zrenjanin jedan, i imaju oni u Zrenjaninu magnetnu rezonancu. Ne znam, u Šapcu radi, iako će tamo da se pravi potpuno nova bolnica na 4,2 hektara, i to će da košta, sa opremom, i 160 i 170 miliona evra, bez opreme 130, 135 miliona evra, i biće velelepna. Dakle, odete u Zrenjanin i kaže: "Pa dostavili su magnetnu rezonancu, a ona 3 dana ne radi, 4. radi. " Onda to nema nikakvog smisla, ljudi moraju da čekaju po godinu dana da bi otišli na magnet - naveo je.

Objasnio je i probleme i rešavanje istih i u drugim gradovima.

- Slično je i u nekim drugim gradovima. Vi od Požarevca, Smedereva, Smedereva i Požarevca do Bora, nemate ni jednu bolnicu koja je u dobrom stanju. I vi ćete reći: "Pa zašto nije urađeno u prethodnih 12 godina?" Pa zato što su urađeni: Klinički centar Beograd, napravljen je space shuttle od njega, radi se i završava se Tiršova, rade se 2 porodilišta u Beogradu, urađena Kardiovaskularna klinika Dedinje, Dedinje 1, pa ide Dedinje 2, dakle tamo kod Bojića. I to je urađeno takođe da izgleda baš kao space shuttle.

Foto: B92

O velikim projektima u Srbiji

- Urađen Kliničko-bolnički centar Vojvodina i dograđen Kliničko-bolnički centar Vojvodina, dakle u Novom Sadu. Urađeno od Leskovca i Vranja, najveći deo i rekonstrukcija i svega drugog, čak i dečijih dispanzera i svega drugog, pa preko, ne znam, Loznice do Kikinde gde je počelo da se radi i mnogo drugih mesta. Za mene je najvažnije da pokušamo da obezbedimo da ta zdravstvena zaštita i zdravstvena nega bude dostupna svakom čoveku. Da svaki čovek može u svom mestu da obavi te preglede, da ide na preventivu! Uradili smo Kliničko-bolnički centar Niš, zaboravljate, od sa livade smo ga uradili, napravili velelepan Kliničko-bolnički centar, zato sad radimo porodilište, pa ćemo da radimo kardiovaskularnu kliniku, pa ćemo da radimo druge neke stvari, i tako dalje. I sad tu imate problem gde imate Klinički centar, i kad neko polomi mali prst ili istegne bilo šta, on ide u KBC umesto da ide u običnu bolnicu.

Kako je objasnio, sličan je problem i u Kragujevcu, gde se nastavlja potpuna rekonstrukcija i renoviranje KBC.

- Izaći će negde, pošto smo dodali još neke objekte sa 69, dodali na 72, negde oko milijardu i po. Oko milijardu i po, da bismo to mogli da rekonstruišemo. To su uglavnom domovi zdravlja, zdravstveni centri, a neki su poput Novog Pazara, Užica, Kragujevca i tako dalje, moraju da budu veliki ili kliničko-bolnički centri ili velike bolnice, kako god da ih nazivate. Taj novac, na kraju, sa opremom, će doći i do 2 milijarde. Želja mi je da to završimo u naredne 3, 3 i po godine.

- To znači da će svaka opština i svaki okrug da ima potpuno drugačiju bolnicu i potpuno novu opremu, i da će ljudi moći da dobiju neuporedivo bolju zdravstvenu uslugu nego do danas. Biću potpuno, apsolutno posvećen tome, radiću svakoga dana na tome, i to mi je važno. Vodosnabdevanje za 8 do 9 godina da se reši, ali moramo da krenemo odmah, da bismo to uspeli da rešimo.

Foto: B92

- Ja stvarno ne mogu da verujem šta bi bilo za 4 godine, niti hoću. Ja želim da ovo sve započnemo, da veliki deo uradimo, zdravstvene objekte sve da uradimo u Srbiji. Tu će takođe, vi ste u pravu, biti problem kako i na koji način da distribuišemo lekare, odnosno da obezbedimo prisustvo lekara u malim sredinama, u seoskim sredinama, zaseocima. Imate, recimo, na istoku Srbije, Knjaževačka opština, u Kaoni je napravljen i lep nov dom zdravlja, napravljeni su čak i stanovi za lekare i medicinsko osoblje, lepi u centru sela. Ali niko neće. Hoće neko da ode dvaput, ili jedanput nedeljno, ali neće niko da radi tu i da živi tu. Dakle, to su naši problemi, i zato ćemo morati da dajemo veće primanja, veće plate onima koji će da rade u takvim uslovima - naveo je.

"Želja svakog građanina je da naša deca uče!"

- Ukoliko bih dobio poverenje, imali bismo čistu većinu u skupštini. Jer ukoliko ne budemo imali čistu većinu, nećemo ni imati većinu. Dakle, da to bude jasno. Sa druge strane, kao predsednik republike mogao sam da svojim savetima utičem na nekoga, mogao sam da neformalno vršim pritisak na nekoga u vladi, ali to nikakvog smisla nije imalo i ne bi imalo, jer sam kontrolisao većinu u Narodnoj skupštini, ali ne ja, već partija kojoj pripadam, dakle. Ali kako da vam objasnim, na kraju, ljudi razmišljaju o sebi, i malo ko želi da ulazi u tu vrstu političkih trvenja. Ja ne želim nigde i ni sa kim nikakve sukobe, ja mislim da je želja svakog građanina da naša deca, naši đaci, naši studenti uče - rekao je i dodao:

- Ko ne želi da uči, ima bezbroj mesta gde to može da radi, ali izbori će na kraju pokazati ko ima legitimitet za jednu ili za drugu politiku. Ako oni pobede, onda mogu fakulteti i škole da budu blokirane zauvek. Onda mogu da ih blokiraju i srednje i osnovne škole, baš kao u Francuskoj, mogu da rade šta hoće. Ako mi pobedimo, onda to neće biti moguće. Ja sam dao tvrda obećanja građanima i, verujte mi, ispuniću ih. Neće biti više politike na fakultetima, i biće konkurencije. A da li se to nekome sviđa ili ne sviđa, ja mislim da je to veliki korak unapred za našu zemlju, da je to strašno veliki korak unapred za našu zemlju.

Foto: B92

O velikim projektima za jug i istok, a i...

- Poznajući situaciju u Srbiji, mi smo ponudili u ovoj kampanji veoma konkretne mere na 6 stubova: i za jug i za istok zemlje.Slično ćemo i za zapadni deo centralne Srbije, kao i za Banat. Zato što ćemo u različitim sferama društvenog života posebne subvencije za te delove naše zemlje da dajemo. Koliko god neko mogao opravdanje da nađe u tome i što mi je lako da odgovorim: pa, 600 godina zaostaje jug Srbije za severom Srbije, nije to 6 godina, već 600 godina. Mi smo svi morali da uradimo više. I trudio sam se, i odveo sam od Aunde, Aptiva, do mnogih drugih kompanija u Leskovac, od Hajksa do čuvanja Jumka, Simpa, mnogih drugih u Vranje, dakle. I izgradnja autoputa, svega drugog, dakle. I opet nije dovoljno. I stvarno nije dovoljno. I moraćemo da radimo, i da uradimo mnogo više. Odveo sam u Niš 12 fabrika, ali opet nisam zadovoljan. Ali Niš je po prvi put na proseku, čak polako prelazi prosek, prvi put na 1.000 evra prosečne plate u Nišu, što je velika stvar za taj najveći grad na jugu Srbije - naveo je.

Potom je objasnio koji okruzi su uključeni u velikim projektima.

- Ali ćemo za tih 5 okruga na jugu, za ova 2 plus 2, dakle Timočki i Borski, deo Braničevskog i deo Pomoravskog okruga, takođe da obezbedimo drugačije nego za jug, ali posebne subvencije.

Na pitanje kako toliko dobro poznaje položaj Srbije — kako geografski tako i na svaki drugi način, Vučić je odgovorio: "To je moj život. Ja sam zaljubljen u Srbiju, volim Srbiju najviše na svetu!"

- Kako da ne znam upravne okruge, kako da ne znam. Ja sam putovao i obišao svaku opštinu mnogo puta, tako da. .. logično je da znam. Isto tako, moramo da rešavamo probleme: Prijepolje, Priboj, Nova Varoš, Sjenica, to vam je sve južni deo Zlatiborskog okruga. Takođe ćemo morati da radimo sa dodatnim subvencijama i za Tutin i Pazar. Srećom, Preševo, Bujanovac i Crna Trava, Bosilegrad, pripadaju Pčinjski okrug, tako da to nam svakako potpada pod subvencije. I to velike, velike subvencije.

Foto: B92

Usledilo je objašnjenje.

- To znači da smo spremni da platimo i domaćem i stranom investitoru koji hoće da pravi fabriku u tim krajevima. Mnogo veće subvencije i za zapošljavanje i za osnovna sredstva, i da mu obrtna sredstva učinimo neuporedivo dostupnijim. Da imamo potpuno jednako, potpuno jednako. Čak uvek damo više domaćim nego stranim, samo da to bude jasno. Ali teško je naći domaće ljude koji će zaposliti 1. 000, 2. 000, 3. 000 ljudi, samo da to imate u vidu. Dakle, zato mi insistiramo i potenciramo to da smo spremni da pomažemo mala i srednja, domaća, srpska preduzeća, dakle da oni mogu da rastu jer oni čuvaju i drže našu privredu. Tako da su to važne stvari. Ovo vam je samo jedan deo oko investitora.

Istakao je da je bitno i podstaći turizam u ovim delovima Srbije.

- Mi moramo da podižemo turizam u tim krajevima. Mi moramo sami da uradimo sve što se logistike tiče za poljoprivrednu, prehrambenu, prerađivačku industriju. Dakle, i za to da dajemo, ne 50, nego ako treba i 70 odsto. Sve ono što smo izgubili u procesu ulovljavanja kada su ovi idoli i kandidati na studentskoj listi upravljali ovom zemljom. Dakle, to su stvari u koje ćemo da dajemo najviše, da plaćamo najviše, i verujem da će to dati itekako rezultat.

O predsednicima opština

- Mi smo već promenili 50 odsto gradonačelnika i predsednika opština u odnosu na prethodne izbore. Posle poslednjih lokalnih izbora, promenili smo 50 odsto gradonačelnika i predsednika opština. Nije bilo dovoljno. Sad ćemo morati 50 odsto od ovih, što ne znači da će to da bude preostalih 50 odsto, jer tu ima 20-30 odsto ljudi koji odlično rade. Već ukupno ćemo ponovo 50 odsto da menjamo, možda i više.

- To smo mogli da vidimo (izgubili funkcije, pa postali najgori neprijatelji, kako je voditelj naveo, prim. aut.) sada po Borku Stefanoviću, Branku Ružiću, Borisu Milićeviću i mnogim drugima. Prvi put kad nisu dobili neki ugovor, prvi put kad nisu dobili fotelju, tašnu i mašnu, tog trenutka su krenuli da napadaju sve u svom okruženju. Ali vi morate tu beskompromisno da uradite, ma koliko vam bilo teško ponekad, bez obzira i na prijateljstva koja ste sklapali i čuvali godinama, zato što morate da obavite najbolji posao za Srbiju. Kafana je kafana, a posao je posao.

Foto: B92

- Tako da neću imati, imajući u vidu onoliko uticaja koliko imam u našoj stranci, razgovaraću i sa Milošem i sa svima ostalima, dakle da vidimo kako i na koji način da to rešimo, jer nemoguće je da u 60 ili 70 odsto slučajeva gde idem po Srbiji da se svuda ljudi žale na to, i ne na bog zna šta. Ima tu i opravdanih i neopravdanih zahteva, ima tu i stvari koje su mogli da urade i stvari koje nikako nisu mogli da urade. I nije u tome problem. Problem je u tome što vi vidite da niste dovoljno razgovarali sa ljudima - naveo je.

Istakao je da nastavlja da razgovara sa ljudima i putuje po Srbiji.

- Sad ću da odem na po mesec dana, koliko god da treba, da odem u bilo koji kraj Srbije dok ne uradimo velike stvari za taj kraj, i dok ne čujem svakoga, dok ne— kao što sam to radio u prethodna 3 meseca. I nije mi teško. U stvari, nije mi ni tako lako kao što izgleda, ali znam da mi je to posao, moram da budem posvećen, i na kraju mi nije teško jer iz toga izvučem najbolje zaključke, šta je to što je za ljude najpotrebnije. Nastaviće se izgradnja puteva, nastaviće se izgradnja, i to poseban naglasak na regionalnim i lokalnim, jer toliko gradimo već autoputeva i brzih saobraćajnica da je to neverovatno - rekao je i dodao:

- Nastavićemo izgradnju pruga; posebno sam zainteresovan za takozvanu Banatsku prugu i, na istoku Srbije, prugu, jer će mnogo da nam znači i za kargo saobraćaj, ali i za putnički saobraćaj. Dakle, trudim se da sada pokrijem i ono što je mnogo važno: oblast koju smo zaboravili je energetika. Moramo da idemo u energetiku, u energetski brzi, strašno brzi napredak. Dakle, i nije pitanje tu plata i para; plaćaćemo ljude, ali moraćemo da radimo ubrzano i da razmišljamo i o SMR-ovima, dakle malim nuklearkama, da razmišljamo o tome kako da pravimo transmitersku mrežu prema Rumuniji i prema drugim zemljama, kako da uređujemo i niskonaponsku i visokonaponsku mrežu dodatno, i kako da više ulažemo, kako da sve ubrzamo.

Foto: B92

- Da ne govorimo o projektima za naftovode, koje čekamo da vidimo šta će Mađari da kažu, žele li ili ne, da vidimo i sa Rumunima, da vidimo sa Makedoncima, da vidimo sa svima drugima.

O izjavi Gorana Markovića

- Prvo, ono što sam najpre zapazio: da ovaj veliki intelektualac, intelektualna gromada, kaže "ekskalacija". Čestitam mu na tome, ne znam šta to znači, ali izgleda da studenti blokaderi su nam našli novu imenicu umesto eskalacije. Ali dobro, to dovoljno govori o njihovoj pameti, o njihovom nivou i stepenu obrazovanja, a važno je da nama broje zube. Dobro je da nam broje zube, da ne broje nešto drugo. Možete da mislite kako bi se zabrojali i šta bi sve napravili kad kažu "ekskalacija" umesto "eskalacija". Tako da, baš lepo o njima govori. Što se tiče svega drugog, ja bih najpre analizirao kolika je potreba Hrvatske države da sprovede, zajedno sa svojim poslušnicima, do kraja obojenu revoluciju u Srbiji - rekao je i dodao:

- Možda 1.000 puta do sada, ali ako su i danas uradili, važno je da ljudi—da ostane trag—da smo znali da se Hrvatska najotvorenije mešala u naš izborni proces. Dakle, uputili smo protestnu notu. Dakle, ni jedna zemlja se nikada tako i toliko brutalno ni u čije izbore nije mešala kao Hrvatska u naše. Nikada. I ja mislim da to ljudima bi trebalo da mnogo toga pokaže, predstavi i prikaže. Što se tiče revolucionarnog terora, oni već 2 godine sprovode gotovo pravi revolucionarni teror, samo što još nisu napravili koncentracione logore.

O nasilju blokadera

Podsetio je da su lepili etikete svima, da su predstavnici tzv. studentske liste kriminalizovali i njega i njegovo porodicu.

- Lepili su etiketu svakome, kriminalizovali svakoga. Ja nemam problem sa tim. Oni neka nastave da kriminalizuju mene, ja ću da pričam o programima. S vremena na vreme ću da ih ispravljam kad budem ustanovio koliko su neobrazovani i koliko su nepismeni. Ali šta da radite? Umesto da čitaju knjige, oni su nam brojali zube. Bolje je bilo da su čitali knjige. I ti ljudi koji broje zube, pričaju nekome o licemerju. Najveći licemeri su uvek oni. Da pitam: od čijih para je snimio "Delirijum tremens"? Od čijih para? Od državnih, nego šta. Ali tad Vučić nije baš bio takav porno kriminalac, ubica, i sve drugo. A koga sam to ubio? A koga smo mi to tukli na ulicama? Uglavnom su oni napadali i policiju i tukli druge ljude. Pucali na ljude. Upucali Bogdanovića sa 2 metka. Nožem ranili jednog mladića...

O izjavi Nurkovića

Potpredsednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković kaže da Srbija treba da preuzme i plati raznu odštetu Crne Gore.

- Da bi ljudi razumeli o čemu je reč. Hrvatska sada, naravno, se sili kao članica Evropske unije i NATO-a, pošto joj baš ne ide to što se sili, ne uspeva baš na Srbiji, jer ako ništa, postoji neki Vučić koji im se suprotstavlja, i to im se suprotstavlja javno, i ne dozvoljava da Srbija bude unižena. I kako bi se to uličnim žargonom, a svakako jezički pogrešno, bi bilo rečeno: ne dozvoljavam da nas ponište kao državu. Ja sam srećan što u Srbiji taj slobodarski duh je veoma snažno izražen, i što mi znamo šta je naš posao. A što se njih tiče, oni ne, oni gledaju da ispune: gde ovi iz Hrvatske, gde ovi iz Zagreba okom, oni skokom. I sad je njima u Zagrebu palo na pamet da im je Crna Gora dužna 2.700.000.000, za šta Bog zna, kao da je važno. Stručnjak je rekao da mi to platimo, ali ovo je država slobodnog i slobodarskog naroda, koja neće da plaća reket nikome. Ovo je država sa ozbiljnom tradicijom. Ovo je država slobodnog i slobodarskog naroda, koji neće da plaća reket nikome, ni Crnoj Gori ni Hrvatskoj - naveo je i dodao:

- Mi nismo plaćali reket ni najvećim svetskim silama, a ne vama da plaćamo reket. Zato što ste "umišljene sile", regionalne ili ne znam šta već. Ako moramo da plaćamo reket zbog prisustva vaših klanova ovde, što ubijate i naše ljude s vremena na vreme, jer ste najveći šverceri droge u Evropi i tako dalje, dakle gledamo da to rešavamo, i to smo smanjili na najniži nivo.