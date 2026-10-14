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Aktivistkinja Srpske napredne stranke Marijana Đorđević iz Velike Krsne kod Mladenovca doživela je veoma naprijatno iskustvo od strane sina jedne meštanke.

Ona je došla kod njegove majke da joj da paket, koji dobijaju svi stariji od 65 godina i kako je rekla, jako lepo se ispričala sa tom gospođom.

Međutim, kada je izašla iz dvorišta naišla je na njenog sina koji joj je došao u posetu iz Beograda i koji je počeo da je vređa i da joj preti.

- Njen sin je osuo paljbu po meni, vređao me je, pitao me je šta ćemo mi u njegovom dvorištu - ispričala je uplašena žena za Republiku, dodajući da mu je ona lepo objasnila da svi građani stariji od 65 godina imaju pravo na pakete, a da je on vikao: 'Nemoj ti meni, ima pravo!'.

- Otišao je kod mojih roditelja i vratio im je paket i nastavio je da me juri i da mi preti - rekla je.

Ispričala je da je vikao na nju da izađe iz kola, da joj se unosi u lice, preti i da govori da će je ubiti.

- Rekao mi je: 'Ubiću te, ako te još jednom vidim' - priča uplašena žena koja je ceo slučaj prijavila policiji.

Kaže da joj je majka operisana i da su joj roditelji veoma uznemireni zbog čitavog incidenta.