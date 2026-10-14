Društvo
"Najbolji tim na svetu, ništa im nije teško" Đurđević Stamenkovski s najbližim saradnicima na kafi: "Prisećamo se gde smo bili tokom poslednja 24 časa" (video)
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu i predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski posle izuzetno napornog dana sela je na kafu sa svojim najbližim saradnicima.
"Najbolji tim na svetu. Ništa im nije teško", navela je ona i dodala:
"Svratili smo na kafu, pa se prisećamo gde smo bili tokom poslednja 24 časa."
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