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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu i predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski posle izuzetno napornog dana sela je na kafu sa svojim najbližim saradnicima.

"Najbolji tim na svetu. Ništa im nije teško", navela je ona i dodala:

"Svratili smo na kafu, pa se prisećamo gde smo bili tokom poslednja 24 časa."

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