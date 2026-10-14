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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će njegovi prioriteti, ukoliko bude izabran za premijera Srbije, biti vodosnabdevanje, kanalizacija i zdravstvo, jer smatra da je to najvažnije i najznačajnije za građane Srbije.

Vučić je, gostujući na TV B92, rekao da će za rekonstrukciju zdravstvenih objekata biti izdvojeno do dve milijarde evra, a da će rešavanje pitanje vodovoda i kanalizacije koštati desetine milijardi.

"Ja sam dugo razmišljao šta je to što je ljudima najvažnije. I, sem očuvanja mira i stabilnosti, vojne neutralnosti, poštovanja sebe na međunarodnom planu, čuvanja i poštovanja i sebe i drugih na regionalnom planu, vi morate da uradite ono što je za ljude najvažnije.

I ja sam došao do nekoliko stvari koje smatram da su najznačajnije. Rešio sam da je vodosnabdevanje, zdravstvo, kanalizacija, rešavanje problema svakog sela, svakog zaseoka, svakog prigradskog naselja, svih naših gradova, ako hoćete, ili dobrog dela naših gradova, ono što tišti običnog čoveka, ono što je običnom čoveku važno", naveo je Vučić.

Rekao je i da sa kanalizacijom gotovo svuda u Srbiji postoji taj problem.

"I očekivao sam da to ide mnogo brže; nažalost, to nije bilo moguće. Manje zbog novca, više zbog nekih drugih stvari u kojima ima i naše, a krivice i nekih drugih", rekao je Vučić.

Što se tiče vodosnabdevanja, Vučić je naglasio da to treba da se reši za osam do devet godina, uz uslov da se odmah krene.

"To je ogroman problem, jezivo veliki problem koji 70, 80 godina niko nije pipao. Sada, u ovim novim uslovima klimatskih promena, imate i dodatni problem što se isušuju bunari i bezbroj drugih stvari na koje nismo računali, ali koje sad moramo da rešavamo na sasvim drugačiji način. A koliko će to da košta? Desetine milijardi. Zato sam i rekao da je potrebno i više godina", istakao je Vučić.

Rekao je da mnogi ljudi misle da je to jednostavno, ali da, kao ni kanalizacija, nije.

"Kad bih vam rekao da je za jedan Šabac potrebno 160, 170 kilometara cevi, a za jedan Kragujevac 680 kilometara cevi, onda razumete o čemu govorim i koliko je to veliki problem. A pričam samo o suvim cevima. Ne pričam o fabrikama za preradu, ne pričam o ne znam čemu drugom", objasnio je Vučić.

Govoreći o zdravstvu, Vučić je rekao da neka skupa oprema kao što je magnetna rezonanca često ne radi, a da od Požarevca i Smedereva do Bora nema ni jedne bolnice koja je u dobrom stanju.

Istakao je da ti objekti nisu renovirani zato što su urađeni: Klinički centar Beograd, završava se Tiršova, rade se dva porodilišta u Beogradu, urađena Kardiovaskularna klinika Dedinje, Dedinje 1, radi se Dedinje 2.

"I to je urađeno takođe da izgleda baš kao spajs šatl. Urađen Kliničko-bolnički centar Vojvodina i dograđen Kliničko-bolnički centar Vojvodina u Novom Sadu. Urađeno od Leskovca i Vranja, najveći deo je rekonstrukcija i svega drugog, čak i dečijih dispanzera i svega drugog, pa preko Loznice do Kikinde gde je počelo da se radi i mnogo drugih mesta", naveo je Vučić.

Dodao je da će biti urađena i nova bolnica u Šapcu na 4,2 hektara.

"Uradili smo Kliničko-bolnički centar Niš, zaboravljate? Sa livade smo ga uradili, a napravili velelepni Kliničko-bolnički centar. Pa sad radimo porodilište, pa ćemo da radimo kardiovaskularnu kliniku, pa ćemo da radimo druge neke stvari. Sličan je problem i u Kragujevcu, gde idemo sa potpunom rekonstrukcijom i renoviranjem Kliničko-bolničkog centra", istakao je Vučić.

Naveo je da je broj zdravstvenih objekata koji će se renovirati biti povećan sa 69 na 72.

"I to će sve koštati negde oko milijardu i po evra. Oko milijardu i po da bismo to mogli da rekonstruišemo. To su uglavnom domovi zdravlja, zdravstveni centri, a neki su poput Novog Pazara, Užica, Kragujevca i tako dalje, moraju da budu veliki ili kliničko-bolnički centri ili velike bolnice, kako god da ih nazivate. Taj novac, na kraju, sa opremom, će doći i do 2 milijarde. Moja je želja da sve to završimo u naredne tri ili tri i po godine", naglasio je Vučić.

Dodao je da je uveren da će naći novac i da je o tome razgovarao sa sadašnjim ministrom.

"To znači da će svaka opština i svaki okrug da ima potpuno drugačiju bolnicu i potpuno novu opremu, i gde će ljudi moći da dobiju neuporedivo bolju zdravstvenu uslugu nego da danas. Biću potpuno, apsolutno posvećen tome, radiću svakoga dana na tome, i to mi je važno", istakao je Vučić.

Naveo je da postoji veliki problem da se dovedu lekari u manje sredine i da će taj problem morati da se rešava obezbeđivanjem većih plata za lekare koji bi živeli i radili u manjim sredinama.

Na pitanje da li može da ispuni sve to što je obećao, Vučić je odgovorio da ne bi obećavao ono što ne može da ispuni.