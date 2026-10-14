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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić komentarisao je večeeas izjavu reditelja Gorana Markovića koju je dao na HRT, iznoseći niz sramnih optužbi na račun Srbije.

- Intelektualac, intelektualna gromada, kaže "ekskalacija"; čestitam mu na tome, ne znam šta to znači, ali izgleda da studenti blokaderi su nam našli novu imenicu umesto eskalacije. Ali dobro, to dovoljno govori o njihovoj pameti, o njihovom nivou i stepenu obrazovanja, a važno je da nama broje zube. Dobro je da nam broje zube, da ne broje nešto drugo. Možete da mislite kako bi se zabrojali i šta bi sve napravili kad kažu "ekskalacija" umesto "eskalacija", tako da baš lepo o njima govori - rekao je Vučić i nastavio:

- Što se tiče svega drugog, ja bih najpre analizirao kolika je potreba Hrvatske države da sprovede, zajedno sa svojim poslušnicima, do kraja obojenu revoluciju u Srbiji. Danas je ministarstvo uputilo protestnu notu, ni jedna zemlja se nikada tako i toliko brutalno ni u čije izbore nije mešala kao Hrvatska u naše. Nikada. I ja mislim da to ljudima bi trebalo da mnogo toga pokaže, predstavi i prikaže. Što se tiče, revolucionarnog terora, oni već 2 godine sprovode gotovo pravi revolucionarni teror, samo što još nisu napravili koncentracione logore po ugledu na profesora koji je za Pola Pota, a inače je bio nastavnik, profesor, u srednjoj školi, napravio najveći logor kojim se upravljala deca i gde je bilo nekih 16. 000, ako se ne varam, na različite načine ubijenih ljudi, uglavnom uz minimalno korišćenje municije da bi valjda uštedeli. Samo se to još ovde nije desilo. Sve ostalo, kako su terorisali ljude, od blokada puteva, ulica, škola, bolnica, domova zdravlja, sve drugo, sve su to radili. Lepili su etiketu svakome, kriminalizovali svakoga. Ja nemam problem sa tim, oni neka nastave da kriminalizuju mene, ja ću da pričam o programima. S vremena na vreme ću da ih ispravljam kad budem ustanovio koliko su neobrazovani i koliko su nepismeni, ali šta da radite, umesto da čitaju knjige, oni su nam brojali zube. Bolje je bilo da su čitali knjige. I ti ljudi koji broje zube pričaju nekome o licemerju, a najveći licemeri su uvek oni. Da pitamo, od čijih para je snimio "Delirijum tremens?" Čijih para? Državnih, nego šta. Ali tad Vučić nije baš bio takav porno kriminalac, ubica i sve drugo.

On potom podsetio na nasilje koje su blokaderi sprovodili mesecima: upucali su Bogdanovića sa 2 metka, nožem ranili jednog mladića, tukli desetine i stotine ljudi.

- Ko je njih tukao, i gde to? Niko, pa nigde. Oni koji jesu, a to su zaista pojedinačni slučajevi, bili su odmah uhapšeni. U laži su, naravno, kratke noge, i dobar deo ljudi u Srbiji to prepoznaje. Ti ljudi, kad govore o "revolucionarnom teroru", hoću ovo da kažem posebno ljudima u zapadnoj Srbiji koji to pamte itekako dobro, u celoj Srbiji, i na jugu i na zapadu Srbije, naročito u centralnoj Srbiji. Dakle, i u Čačku, i u Kragujevcu, i u Užicu, i svuda ljudi pamte, bar preko priča, kroz priče svojih roditelja, i deka i baka. Postoji ta vrsta istorijskog pamćenja kako se to odvijalo '46, '47, a mnogi od nas pamtimo kako je bilo i posle 5. oktobra. To '46, '47, kada nestanete za noć, pa vas pošalju na Goli otok zato što vlada revolucionarni teror, pa više i ne znate gde su vas poslali, pa sud i preki, Narodni sud, pa tamo jedna budala vikne iz publike "na smrt", pa onda oni osuđuju na smrt zato što je neko tamo bio sposobniji i bogatiji od njega. Kako god da okrenete. Ja sam najveći protivnik takvih priča, jer to je, onako, ogoljeno nasilje i siledžijstvo. Ali mi smo kroz to prošli već, najmanje 2 puta, i ja ne verujem da će Srbi treći put to sebi da urade, odnosno protiv sebe da urade. I skoro da sam siguran da ta vrsta istorijske mudrosti stoji u glavi većine Srba. Ako 3 puta na istu stvar padneš, onda nije problem u svima koji su uslove za to stvarali, onda je problem u tebi, odnosno u nama. Tako da ja ne verujem da je to moguće. A sve drugo što bih govorio o čoveku koji je nesumnjivo uspešan reditelj, nažalost nedovoljno pismen, ja ne želim ništa loše da kažem. Da ne bi stvari, kako on to reče, "ekskalirale" - poručio je Vučić.