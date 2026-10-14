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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je večeras da ukoliko koalicija oko SNS-a ne dobije čistu većinu na izborima raspisanim za 25. oktobar, neće ni imati većinu u Skupštini Srbije.

"Ako dobijemo poverenje, imaćemo čistu većinu u Skupštini, jer ukoliko ne budemo imali čistu većinu, nećemo ni imati većinu", kazao je Vučić na TV B92 govoreći o obećanju u vezi politike u obrazovnim ustanovama.

Vučić je, na pitanje novinara kako će to obećanje ispuniti ukoliko dobije poverenje naroda na izborima s obzirom na reakciju države u trenutku blokade fakulteta, kazao da će to uraditi i da će unaprediti obrazovni sistem.

Prema njegovim rečima, kao predsednik Republike, mogao je da svojim savetima utiče na nekoga i da neformalno vrši pritisak na nekoga u vladi, ali to nikakvog smisla nije imalo i ne bi imalo jer je većinu u Narodnoj skupštini kontrolisala partija kojoj pripada.

"Na kraju, ljudi razmišljaju o sebi i malo ko želi da ulazi u tu vrstu političkih trvenja. Ja ne želim nigde i ni sa kim nikakve sukobe. Ja mislim da je želja svakog građanina da naša deca, naši đaci, naši studenti uče. Ko ne želi da uči, ima bezbroj mesta gde to može da radi. Ali izbori će na kraju pokazati ko ima legitimitet za jednu ili za drugu politiku. Ako oni pobede, onda mogu fakulteti i škole da budu blokirane zauvek. Onda mogu da ih blokiraju i srednje i osnovne škole, baš kao u Francuskoj, mogu da rade šta hoće. Ako mi pobedimo, onda to neće biti moguće", istakao je Vučić.

Istakao je da je dao tvrda obećanja građanima i da će ih sigurno ispuniti.

"Neće biti više politike na fakultetima i biće konkurencije. A da li se to nekome sviđa ili ne sviđa, ja mislim da je to veliki korak unapred za našu zemlju.