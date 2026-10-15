Slušaj vest

Jutarnji odlazak u vrtić pretvorio se u pravi strah za jednu majku iz Priboja, kojoj je čopor pasa lutalica presekao put dok je vodila dvoje male dece, od kojih jedno nema ni dve godine.

"Okružio nas je čopor pasa, a jedan veći pas je počeo da skače na mene. Sa mnom su bili dete mlađe od dve godine i četvorogodišnje dete. Možete zamisliti koliko je to bilo zastrašujuće - rekla je zabrinuta majka.

Kako upozorava, psi se svakodnevno okupljaju u neposrednoj blizini vrtića, upravo tamo gde svakog jutra prolaze najmlađi sugrađani.

Ona ističe da nema ništa protiv životinja i smatra da i one zaslužuju zaštitu i humano postupanje, ali da bezbednost dece i roditelja, posebno oko vrtića, mora biti prioritet.

Majka je pozvala nadležne da problem shvate ozbiljno i preduzmu konkretne mere, uz rešenje koje će biti humano i u skladu sa zaštitom životinja, ali koje će deci omogućiti da u vrtić dolaze bez straha.

"Ne treba čekati da se dogodi nešto ozbiljno da bi se reagovalo", poručila je ona za RINU.