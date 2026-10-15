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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski kaže da je Dejana Bačko svojim životom, stvaralaštvom i snagom postala inspiracija svima nama.

"Upravo zato želimo da ovakvi ljudi budu uzori našoj omladini i da njihova dela ostanu trajna vrednost za generacije koje dolaze. Dejana je bogatstvo Novog Sada, blago Srbije i dragocenost našeg društva. Ona je dokaz da su hrabrost, stvaralaštvo i nepokolebljiv duh prave vrednosti koje treba da slavimo i promovišemo. Želimo da Srbija, ali i čitav svet, znaju da naše društvo ima jednu Dejanu", navela je Đurđević Stamenkovski govoreći o "devojci sa krilima".

1/12 Vidi galeriju Ministarka Stamenkovski na otvaranju Kreativnog centra za osobe sa invaliditetom u Novom Sadu Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Đurđević Stamenkovski i Dejana Bačko su danas prisustvovale otvaranju Kreativnog centra za osobe sa invaliditetom u Novom Sadu.

"Kad su nemoćne ruke, kada su nemoćne noge, kada nam klone telo, važno je da se naš duh uspravi. Dejana je, na predlog mog najbližeg tima, bila jedna od dobitnica nagrade 'Milunka Savić' koju smo kao ministarstvo prvi put usvojili, sa željom da u toj godini nagradimo sedam veličanstvenih dama koje jesu svojim primerom i svojim delima večita inspiracija. Upravo zato verujem da će ona nesebično deliti tu inspiraciju i to nadahnuće sa svima onima koji budu otvarali vrata ovog kreativnog centra, i da će dela koja je stvarala upravo ostati za večnost, za generacije koje dolaze, kao jedan okvir i ram svega onoga što treba da gradimo u Srbiji i mislim da je Dejana i njoj slični bogatstvo Novog Sada, blago Srbije, dragocenost čitavog našeg društva", rekla je Đurđević Stamenkovski i u dahu nastavila: