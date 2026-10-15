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Nakon današnjeg prijatnog dana, uz smenu sunca i oblaka, već sutra sledi promena vremena.

Na severozapadu i zapadu Srbije u petak ujutro vedro i veoma hladno, u ostalim predelima sa severoistoka povećanje oblačnosti. Tokom dana na severu i zapadu Srbije biće uglavnom pretežno sunčano, a u ostalim predelima oblačno, u južnim, centralnim i istočnim predelima sa kišom.

Na višim planinama u ovim predelima iznad 1500 metara nadmorske visine očekuje se i sneg.

Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 2 na severozapadu do 8 stepeni na istoku Srbije, maksimalna dnevna od 11 na jugoistoku do 17 stepeni na severozapadu Srbije.

U subotu će biti hladnije i u ostalim predelima, a maksimalna temperatura biće od 10 do 16 stepeni.

Ove temperature su ispod proseka, s obzirom na to da je prosek maksimalnih temperatura za sredinu meseca od 16 do 20 stepeni.

Od nedelje se bitno menja jedna stvar.

Jutra će ostati hladna, ali će tokom dana biti toplije.

Već u nedelju maksimalna temperatura biće do 20 stepeni i biće dosta sunca, ali se u ponedeljak ponovo očekuje više oblačnosti, a ponegde i kiša.

Treća dekada oktobra doneće temperature koje će manje-više biti u skladu s kalendarom ili će biti malo toplije od proseka, pa se prema kraju meseca većinu danaočekuju maksimalne temperature oko 20 stepeni, atokom pojedinih dana i do 23 °C. Oko 26. oktobra sledi kratkotrajni pad, da bi poslednjih dana oktobra temperature bile oko 20 stepeni i više.

Ipak, jutra će ostati hladna, ponegde i maglovita, a ponegde se očekuje i slab mraz, naročito pri tlu.

Iako se do kraja meseca tek povremeno očekuju slabe padavine, ne očekuju se ni značajnije ni obilnije količine. Vreme će biti uglavnom stabilno i u skladu s kalendarom, bez nekih ekstremnih vremenskih događaja.