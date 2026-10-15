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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je danas da se lako može primetiti da će kandidati sa studentske liste u spotovima sve da pomenu, i profesore, inženjere i ekonomiste, ali da pomenu radnika, seljaka, rudara, "ni za živu glavu".

"Nema nijednog jedinog radnika na njihovoj listi, verovali ili ne. Od 250 ljudi, nema nijednog jedinog radnika. Zašto? Zato što ih ne interesuju radnici. Zato što hoće da vam kažu: mi imamo plenum, a plenum ima one što drže plenume na povocu iz inostranstva. Oni odlučuju, a neće da nam odlučuju radnici, rudari, seljaci", rekao je Vučić.

Dodao je da im SNS na to kaže da se u tome razlikuju od njih i da neće da daju da nam stranci odlučuju, već naši radnici, seljaci, intelektualci, da svi zajedno odlučuju o sudbini Srbije i niko više.

Ocenio je da je kod studentske liste sve laž i prevara i da im je program u 11 tačaka nepostojeći.

"Kada sam ga pročitao-da se niko ne naljuti-mom Vukanu da su dali, malo bi koristio ChatGPT ili Gemini, šta god, bolje bi ga sastavio nego oni. A sve kažu sve stručni i veliki ljudi", rekao je on.

Zapitao jer kako reaguju ljudi u Kolubarskom kraju kada čuju da lider studentske liste, Jovo Bakić, kaže, za vladiku Nikolaja, da je isti kao zločinac Alojzije Stepinac.

"Je l' to ta budućnost o kojoj nam govorite? Jesu li to te nove vrednosti? E, izvinite, ja, a znam i najveći deo Srba pravoslavaca, nikada neće biti za te vrednosti gde ćete velikog vladiku da nam izjednačavate sa Stepincem. I borićemo se protiv takvih", istakao je on.

Naveo je da ih je mnogo puta pozivao na razgovor i dijalog, ali da oni neće da razgovaraju i ocenio da je to zato što hoće ljudima da kažu da im ne pada na pamet da im polažu račune.

"Zato što neće da odgovaraju vama. Hoće da odgovaraju strancima koji su ih tu postavili, koji su im dali milione evra. Videćete koliko miliona na dnevnom nivou troše. Za neki dan ćemo to sve da objavimo. Zaprepastićete se. Kao da niste do sada primetili koliko para je potrošeno za rušenje države. Ali nisu razumeli to da Srbin, da građanin Srbije, kada vidi da mu je država ugrožena, da se Srbi tada skupe, da dobro to razumeju, i da se tada bore za svoju slobodu i za svoju državu. Srbin će svega da se odrekne, ali države svoje neće nikada, jer zna koliko je skupo platio cenu za stvaranje države Srbije", naglasio je on.

Rekao je da su puno puta i on i televizijske stanice pozivali na debatu i duel prvog na studentskoj listi Iliju Srdanovića ali da kako je, istakao, sve na svetu može, samo da ne ide na duel sa Vučićem.

"Sa drugima će nekako i da odu u debatu. Tamo gde se čuje da dolazi Aleksandar Vučić, ko đavo od krsta beži. I ja ne mogu nigde ni da se pojavim na debati, neće sa mnom čovek. A on mnogo pametan, a ja glup.On hrabar, a ja plašljiv", istakao je Vučić.