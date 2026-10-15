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Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Mali održao je danas u Barajevu sastanak sa više od 50 privrednika koji posluju u toj beogradskoj opštini i istakao da se stabilan devizni kurs ne brani blokadama, nasiljem, niti mržnjom, već visokim deviznim rezervama, niskom nezaposlenošću i stabilnim javnim finansijama.

Mali je u obraćanju privrednicima rekao da se tokom predizborne kampanje ponovo pokrenulo pitanje kursa dinara i istakao da danas nema problema sa nestabilnim dinarom kao što je bio slučaj pre 2012.

"U poslednjoj anketi koju smo radili sa privrednicima preko Privredne komore Srbije, oni su jasno rekli: ne treba nama da se podstiče izvoz na način na koji će dinar da oslabi, nama je mnogo važnije da dinar bude stabilan", rekao je Mali.

On je naveo da je u vreme kada je kandidat "Studentske liste" Dejan Šoškić bio guverner Narodne banke kurs dinara otišao sa 80 ili 90 na 120 za evro.

"Mi tako nešto nećemo raditi. Imamo kredibilitet i poverenje, pošto smo tako već deset godina unazad držali stabilan devizni kurs, držaćemo ga i dalje. Stabilan devizni kurs ne brani se ni blokadama, ni nasiljem, ni mržnjom. Stabilan devizni kurs se brani visokim deviznim rezervama, niskom nezaposlenošću, stabilnim javnim finansijama", rekao je Mali.

On je naveo da su u toku njegovog mandata plate i penzije rasle više nego što je rasla inflacija, i da su građani zbog toga značajno manje osetili rast cena namirnica, kao i sada aktuelan rast cena nafte.

"Plata u julu koja je 1.034 evra, ona je 11,3 odsto nominalno veća nego u julu prošle godine, ali 9,2 odsto realno veća, dakle, iznad nivoa inflacije, što je de fakto doprinos njihovom životnom standardu. Penzije takođe: 520 evra biće prosečna penzija od 1. decembra ove godine", rekao je Mali.

Privrednicima je poručio da je to za njih posebno važno jer za njih veća kupovna moć građana znači veći promet. On je istakao i značaj ostvarenih kapitalnih investicija kao što su autoputevi, brze saobraćajnice i brze pruge za kvalitet poslovnog okruženja, jer one privrednicima omogućavaju da svoje proizvode brže transportuju i dopreme na tržište.

"Nastavićemo da guramo te kapitalne investicije, koje onda privlače i privatne investicije, podižu konkurentnost naše ekonomije, atraktivnost našeg tržišta, i to je deo ekonomskog programa koji sprovodimo od 2018. godine, nakon tih teških mera fiskalne konsolidacije, i sprovodićemo ga i dalje", rekao je Mali.

On je podsetio da je u jučerašnjem izveštaju MMF-a Srbiji projektovan rast od 2,3 do 2,4 odsto u realnom iznosu do 2031. godine, dok je projektovan prosek rasta u Evrozoni 0,72 odsto.

Govoreći o digitalizaciji usluga za privredu, Mali je kao posebno značajne istakao pokretanje usluga e-fiskalizacije, e-faktura, e-otpremnica, e-akciza, kao i reforme Poreske uprave kojom su omogućene elektronske prijave.

On je ocenio da će 2027. godina biti posebno značajna za privredu, jer je ona završnica programa Srbija 2027 - Skok u budućnost.

"Jasno smo rekli da do kraja naredne godine moramo da imamo u proseku platu u Srbiji 1.400 evra, prosek penzije 650 evra. U proseku, plata u decembru mesecu ove godine u Srbiji biće već 1.200 evra. Kao što znate, 2012. je prosek plata u Srbiji bio 330 evra", rekao je Mali.

Kao još jedan razlog što je 2027. godina značajna za privrednike, Mali je naveo specijalizovanu izložbu Ekspo 2027. i poručio im da preko sajta Privredne komore Srbije mogu da se prijave i ponude svoje proizvode i usluge zemljama učesnicama. Govoreći o predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra, Mali je rekao da je učestvovao u više televizijskih debata sa suparničkim kandidatima.

"Na svaki njihov akt mržnje uvek smo odgovarali i govorili: mi smo za mir, mi smo za stabilnost. Ja smatram da je za vas privrednike mir i stabilnost najvažnija stvar - da nema ratova, da nema velikih šokova", rekao je on.

Govoreći o spoljnoj politici, on je rekao da su priznanja od stranih lidera kao što su predsednik Kine Si Đinping i predsednik Rusije Vladimir Putin pokazatelj koliko se Srbija promenila.

"To vama privrednicima daje šansu i da izvozite i da sarađujete s drugim preduzećima iz drugih zemalja, što smatram da je osnova svega", rekao je Mali privrednicima.