“Srećan sam što sam večeras ovde i što mogu da kažem čime sam sve nezadovoljan i da priznam sopstvene greške i da kažem kakav nam je plan i program”. Ovo je poručio Aleksandar Vučić, kandidat na listi Ujedinjena Srbija koji je večeras na skupu u Lazarevcu. Iz dana u dan Vučić obilazi sva mesta u Srbiji i nijedan grad, nijedna opština nije ostala bez programa koji je predstavljen za naredni period.