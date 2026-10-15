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10 DANA OD IZBORA: Vučić premrežio Srbiju i u svakoj opštini i gradu predstavio je plan i program za razvoj
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“Srećan sam što sam večeras ovde i što mogu da kažem čime sam sve nezadovoljan i da priznam sopstvene greške i da kažem kakav nam je plan i program”. Ovo je poručio Aleksandar Vučić, kandidat na listi Ujedinjena Srbija koji je večeras na skupu u Lazarevcu. Iz dana u dan Vučić obilazi sva mesta u Srbiji i nijedan grad, nijedna opština nije ostala bez programa koji je predstavljen za naredni period.
Ostalo je 10 dana do izbora, govorimo o planu i program za budućnost Srbije.
Vesna Vidović - članica Srpske napredne stranke
Aleksandar Šešelj - zamenik predsednika Srpske radikalne stranke
Milana Vuković - analitičarka
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig
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