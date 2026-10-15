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Prema trenutnim najavama, očekuje se da predstojeće izbore u Srbiji prati oko 40 američkih posmatrača povezanih sa više od 20 organizacija, među kojima su istraživači i predstavnici različitih instituta i tink tenkova, rekao je Vladimir Marinković, predsednik Kongresa srpsko američkog prijateljstva.

On je naglasio da najavljeni dolazak ukazuje na značajno interesovanje američkih stručnih i analitičkih krugova za izborni proces, političke prilike i međunarodnu poziciju Srbije.

- Ovakvo interesovanje dolazi u kontekstu razvoja bilateralnih odnosa i otvaranja strateškog dijaloga Srbije i SAD. Broj i raznovrsnost najavljenih učesnika ukazuju na interesovanje za Srbiju koje prevazilazi samo praćenje izbora. Njihov dolazak predstavlja i priliku za razmenu stavova o ulozi Srbije na Zapadnom Balkanu, odnosima sa SAD i mogućnostima saradnje u oblastima regionalne bezbednosti, ekonomskog razvoja i očuvanja stabilnosti - naveo je Marinković.

Prema njegovim rečima, boravak predstavnika američkih instituta i tink tenkova mogao bi da doprinese boljem razumevanju Srbije u stručnim i analitičkim krugovima koji učestvuju u oblikovanju spoljnopolitičkih rasprava u SAD.

- Istovremeno, to pruža mogućnost za uspostavljanje trajnijih profesionalnih i institucionalnih veza između istraživača i organizacija dveju zemalja. Očekivano učešće posmatrača povezanih sa više od 20 organizacija daje najavljenom dolasku poseban značaj, kako zbog njihove brojnosti tako i zbog raznovrsnosti profesionalnih profila i oblasti kojima se bave.
Prijave za posmatranje izbora i dalje pristižu, pa trenutna procena od oko 40 posmatrača nije konačna - pojasnio je Marinković.

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