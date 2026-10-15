Slušaj vest

Na skupu liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", koji se održava u prepunom Sportsko-rekreativnom centru "Kolubara" u Lazarevcu, govori nosilac liste Aleksandar Vučić, koji se osvrnuo na blokadere koji su želeli da blokiraju skup.

- Dolazeći danas, obavestili su me da su se oni koji podržavaju blokadersku listu skupili u 3 grupe, njih ukupno 60-70. Šta radite tačno? Šta vam je namera? Da sprečite nekog da govori i ima svoje mišljenje? To nikad nismo imali u Srbiji. Nikada nismo imali ljude koji bi pokušavali da nekome kažu da ne sme da dođe negde i kaže bilo šta. Je l' moguće da je toliko novca ušlo spolja da im je pomutilo svest? - upitao je Vučić.

- Mi smo Srbiju gradili u teškim uslovima, mi smo skupljali novac i za "Vožd Karađorđe" koji toliko znači i za Lazarevac i za Obrenovac... Neko je morao da radi dok su oni blokirali Srbiju. Mi smo uspeli da obezbedimo da je Srbija jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi. Mislite da ih zanimaju radnici u Kolubari? Ne interesuje ih. Kao što ih ne interesuje ni KiM, ni spoljna politika... Spremni su da idu protiv svoje zemlje. Kad Ana Brnabić pita jednog od glavnih blokadara Baucala da li bi uveli sankcije Rusiji, da vam prevedem šta je rekao - uvešćemo ih dva dana pošto dođemo na vlast. Znate li zašto je Putin rekao da se nada da će Vučić biti premijer, zato što zna šta mu spremaju.

- Da vi kažete da ste spremni da glasate za 250 Nataša Kandić, to znači samo jedno, da ne volite svoju Srbiju. Mi je volimo i nećemo dati da pobedi 250 Nataša Kandić - poručio je Vučić.