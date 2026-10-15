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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić najavio je danas ulaganja u razvoj Lazarevca i okolnih opština.

- Srećan sam što sam večeras ovde pred vama, u Lazarevcu, i što mogu da kažem i čime sam sve nezadovoljan, i da priznam i sopstvene greške, i da vam kažem kakav nam je plan i program, i šta je to što ćemo da uradimo. Kad kažem Lazarevac, dobrim delom zbog Kolubare mislim i na Lajkovac, i na Ub, i na Obrenovac, malim delom i na Kostolac. U svakom slučaju, mnogo toga smo promenili u Lazarevcu, a mnogo toga nismo dobro uradili. I kada pogledam Miloš Veliki, i kada vidim kako može velikom brzinom da se stigne i do Valjeva i do Lajkovca, kada sagledam ovaj novi plan za izgradnju Vožd Karađorđe, preko Lazarevca do Aranđelovca i Orašca, što će biti gotovo za samo 3 godine, onda sam siguran da smo neke od velikih stvari postigli. Srećan sam što i pored velikih pritisaka da se ne oslanjamo na ugalj, znate, kad je bilo vreme potpisivanja klimatskih sporazuma i mnogih drugih stvari, da su tražili od nas da zatvaramo ne samo Resavicu, već i Kolubaru i mnoge druge stvari, i uspeli smo, ne samo da se izborimo sa tim, već da jasno i nedvosmisleno kažemo da ne damo Kolubaru. Kolubara će nastaviti da radi, i ulagaćemo mnogo više u Kolubaru. I kada to kažem... kada to kažem, hoću da svako od vas zna da ćemo do marta meseca 300 plus 1.200, 1.500 ljudi prebaciti iz Pro Tenta. Dakle, u EPS imaće ljudi veće plate, jer ne mogu da rade isti posao. Ne mogu da rade isti posao, da jedni imaju skoro 200. 000, a da drugi imaju svega 100. 000. Tako da ćemo obezbediti tim ljudima veća primanja, veće plate, i to vam ja garantujem - rekao je Vučić.

On je naveo da ima stvari kojima nije zadovoljan ovde u Lazarevcu i oko kojih će se, kako je najavio, lično postarati ukoliko dobijem poverenje građana.

- Imali smo lošu upravu svih 35 godina u Lazarevcu, neku manju neuspešnu, neku više neuspešnu, i tu snosim deo krivice i ja. Ako pogledate bilanse javnog komunalnog preduzeća, javno komunalno preduzeće danas, sa glavnicom i kamatama koje zapošljava 520 ljudi danas, nekada je bilo i 730, čija je obaveza da brine o svemu, od groblja do čistoće, o svemu u ovom lepom gradu. Dugovi su gotovo 3 milijarde, gotovo 30 miliona evra, i to što produžavamo mesec za mesecom, produžavanje zdravstvenih knjižica i svega drugog, dakle, ničemu ne vodi. Ničemu ne vodi jer su se ljudi neodgovorno ponašali, nedovoljno ozbiljno, i nisu vodili računa, nego je bilo samo da prođe još jedan dan, a neko će jednog dana da plati. Pošto nemaju novca ni grad Beograd ni Lazarevac da to plate, kao što se oteglo i oko vode u Mirosavcima, da vidite da znam svaki problem, i to ćemo sada da ubrzamo, da ta 2,5 km cevi i buster pumpu konačno rešimo, da završimo jednom zauvek, da ljudi mogu da žive kao i svi normalni ljudi, i to ćemo mi da preuzmemo na sebe, pošto nema ništa to od reprograma, dugova, samo dodatne obaveze lazarevačkim preduzećima, preuzećemo mi to na sebe u narednih 6 meseci i rešiti jednom zauvek da Lazarevcu i budućim generacijama u Lazarevcu to ne bude nikakav teret - rekao je on.

Vučić je rekao da hoće da govori o Domu zdravlja i Specijalnoj bolnici za interne bolesti.

- I jedno i drugo kada saberete je oko 25 miliona evra, i u to ćemo uložiti novac u prvom delu mandata i u roku od 2 godine imaćete i potpuno rekonstruisane, i imaćete najmodernije objekte za pružanje zdravstvene nege i zdravstvene zaštite građanima Lazarevca. Ušao sam u detalje, razgovarao sam sa ljudima, i na portalu Ko si bre ti sam mogao da pročitam da ljudi nemaju na autobuskoj stanici nadstrešnicu, nemaju toalete, zato što kažu, kažu mi, da inače jedan, verujem, dobar čovek, Miroslav, nemojte me držati za reč oko prezimena, iz Obrenovca, kaže: "Imaću povećane troškove ako bude nadstrešnice i toaleta. " Razgovaraću sa njim i siguran sam da će me poslušati i da ću ga ubediti da zaposli deo ljudi na održavanju ovde, ali da ljudi mogu da se sakriju pod nadstrešnicu, da mogu da imaju toalet, da mogu da imaju sve ono što pristojni ljudi moraju da imaju kada dođu na neku autobusku stanicu.