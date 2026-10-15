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Srpska lista oglasila se povodom postavljanja banera podrške studentima blokaderima u Lapljem Selu, nakon što Kurtijeva policija, uprkos prijavama građana, nije reagovala i uklonila banere, već ih je praktično zaštitila.

Saopštenje Srpske liste pročitajte u celosti u nastavku:

- Danas je još jednom postalo jasno koliko Aljbin Kurti pruža otvorenu podršku studentima blokaderima, kada su članovi stranke Kurtijevog ministra Nenada Rašića u Lapljem selu postavili banere podrške studentima blokaderima, a (tzv.) kosovska policija i pored prijave građana banere nije uklonila i praktično ih zaštitila.

Banere su postavili članovi stranke Kurtijevog ministra u opštini Gračanica, jedan na kući Albanca, a drugi na objektu na kom se nalazi tabla “Vlada Republike Kosovo, Ministarstvo za zajednice i povratak” na čijem je čelu Kurtijev miljenik Nenad Rašić.

Dok se Srbima na Kosovu i Metohiji preti hapšenjima u slučaju bilo kakve podrške listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, Kurti okuplja albanske kandidate za poslanike i otvoreno preko Nenada Rašića vodi kampanju za studente blokadere.

Ova direktna podrška blokaderima od strane Kurtijevog režima, ujedno je i odličan primer za sve Srbe ne samo na Kosovu i Metohiji da vide ko stoji iza studenata blokadera i koji je njihov politički cilj ako ih Kurtijev režim podržava.

Podsećamo da je zbog postavljanja banera Mir Božiji, Hristos se rodi za Badnje veče u Kosovskoj Mitrovici ove godine Kurtijeva policija hapsila i maltretirala čelnike Srpske liste, a gradonačelniku pisali kaznu, u isto vreme postavljanje banera podrške blokaderima ima punu podršku Kurtijevog režima - poručila je Srpska lista.

Kurir.rs

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