KURTIJEVA POLICIJA ČUVA BANER BLOKADERA U LAPLJEM SELU Srpska lista: Odličan primer za Srbe da vide ko stoji iza studenata blokadera i koji im je politički cilj
- Srpska lista tvrdi da je u Lapljem Selu postavljen baner podrške studentima blokaderima, a da kosovska policija nije reagovala uprkos prijavama građana.
- U saopštenju se navodi da su banere postavili članovi stranke Nenada Rašića, na kući Albanca i na objektu Ministarstva za zajednice i povratak.
- Srpska lista poručuje da je to dokaz otvorene podrške Kurtijevog režima blokaderima, dok se Srbima na Kosovu preti hapšenjima zbog političke podrške.
Srpska lista oglasila se povodom postavljanja banera podrške studentima blokaderima u Lapljem Selu, nakon što Kurtijeva policija, uprkos prijavama građana, nije reagovala i uklonila banere, već ih je praktično zaštitila.
Saopštenje Srpske liste pročitajte u celosti u nastavku:
- Danas je još jednom postalo jasno koliko Aljbin Kurti pruža otvorenu podršku studentima blokaderima, kada su članovi stranke Kurtijevog ministra Nenada Rašića u Lapljem selu postavili banere podrške studentima blokaderima, a (tzv.) kosovska policija i pored prijave građana banere nije uklonila i praktično ih zaštitila.
Banere su postavili članovi stranke Kurtijevog ministra u opštini Gračanica, jedan na kući Albanca, a drugi na objektu na kom se nalazi tabla “Vlada Republike Kosovo, Ministarstvo za zajednice i povratak” na čijem je čelu Kurtijev miljenik Nenad Rašić.
Dok se Srbima na Kosovu i Metohiji preti hapšenjima u slučaju bilo kakve podrške listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, Kurti okuplja albanske kandidate za poslanike i otvoreno preko Nenada Rašića vodi kampanju za studente blokadere.
Ova direktna podrška blokaderima od strane Kurtijevog režima, ujedno je i odličan primer za sve Srbe ne samo na Kosovu i Metohiji da vide ko stoji iza studenata blokadera i koji je njihov politički cilj ako ih Kurtijev režim podržava.
Podsećamo da je zbog postavljanja banera Mir Božiji, Hristos se rodi za Badnje veče u Kosovskoj Mitrovici ove godine Kurtijeva policija hapsila i maltretirala čelnike Srpske liste, a gradonačelniku pisali kaznu, u isto vreme postavljanje banera podrške blokaderima ima punu podršku Kurtijevog režima - poručila je Srpska lista.
Kurir.rs