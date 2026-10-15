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Izborna kampanja je u punom jeku, informacija je mnogo, vesti pretiču jedna drugu, ali mi smo tu da ih za vas pratimo, proveravamo, sortiramo i verno vam ih predstavimo. Tačnost je naš najvažniji adut, a brza i dinamična diskusija, s mnogo video-priča, razjasniće svaku nedoumicu.

Gosti emisije "Kurir i tačka" kod voditeljke Silvije Slamnig, koji su analizirali političku atmosferu u Srbiji i izneli krucijalne zaključke za napredak naše Srbije bili su Nebojša Obrknežev, iz Centra za društvenu stabilnost i Miroslav Čučković, funkcioner SNS-a.

Obrenovac 2014.

1/7 Vidi galeriju (FOTO) SABLASNI GRAD: Obrenovac peti dan pod vodom! Foto: Rojters

Čučković je podsetio građane na katastrofalne poplave koje su ugrozile Obrenovac 2014. godine, pa je istakao krucijalnu ulogu koju je Aleksandar Vučić preuzeo kako bi spasio građane i ugrožena područja, ali i kako su posle toga kroz razgovore sa meštanima uspeli da obnove kritične segmente:

- Nas dvojica smo se upoznali u trenutku kada je Obrenovac zahvatila katastrofa, u vidu elementarnih nepogoda, a kod njega sam video hrabrost jer je učestvovao u svim akcijama sa policijom i građanima koje su za cilj imale spašavanje ljudskih života. Aleksandar Vučić se nije libio da uđe u vodu, prihvatao je čamce koji su prilazili, a sve je to bila aktivnost koja se pokazala kao očinski odnos. U svako dvorište, svaki stan, sa svakim poljoprivrednikom i privrednikom, a njih je bilo više desetina hiljada u potpunosti uništenih. On je svuda prilazio sa iskrenom željom da pomogne, proveravao je kako stoje stvari u svakoj porodici i tih godinu dana smo intezivno radili na obnovi škola - otkrio je Čučković.

Kada se priča gde je sve bio Aleksandar Vučić u Srbiji tokom kampanje, bio je podatak da se za tu kilometražu moglo otići šest puta do Islanda i nazad, pa je shodno tome Obrknežev istakao da Vučić zna svaku poru društva unutar naše Srbije.

- To je uradio zato što Vučić razume šta su ljudi, narod i politika. Kada to sve spojite, ne možete da očekujete da ćete samo iz Beograda dobiti podršku. On direktno ide u lokalne probleme i može da sasluša svakoga, koliko god to da traje. Vučić je ceo svoj život posvetio politici kao osećaju želje da pomogne narodu u svim mogućim katastrofalnim okolnostima u kojima smo se nalazili.

Intevju Tamare Vučić

Tamara Vučić je u emisiji "U sredu sa Bojanom Bilbijom" na Radio Beogradu, između ostalog, govorila o sinu Vukanu i odnosu koji on ima sa svojim ocem, Aleksandrom Vučićem. Tamara je tom prilikom istakla situaciju kada je Aleksandar Vučić morao da izađe ranije iz stana, nego što je to rekao Vukanu, te da je on došao do majke u suzama govoreći joj da tata stalno mora ranije da ide.

05:07 “VIDELI STE SA KOLIKOM EMOCIJOM JE PRIČALA” Čučković za Kurir TV o intervjuu Tamare i Angeline Vučić: “Takva vrsta požrtvovanja je za veliko poštovanje” Izvor: Kurir televizija

Komenarišući ovu činjenicu, Čučković je u studiju Kurir televizije rekao da je takva vrsta požrtvovanja od strane Aleksandra Vučića za svaku pohvalu.

- Videli ste emociju koja je izašla iz reči gospođe Vučić. Takva vrsta požrtvovanja je za veliko poštovanje. Videli smo kada Vučić razgovara i sa najmlađima i da pokazuje takvu vrstu brige, naprimer sa dečakom u Šapcu, a siguran sam kada Vučićeva deca gledaju takve stvari da su ponosni na oca i misiju koju u Srbiji sprovodi. Podsetiću na 2010. kada je Vučić bio u opoziciji i ovako je obilazio Liku i Dalmaciju, a tadašnja briga o narodu koji je ostao da živi posle "Oluje" je nešto što i dan danas ljudi tamo pamte - rekao je Čučković.

Angelina Vučić

Angelina Vučić prisetila se i trenutka svečanog otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji u Beogradu. Za nju to nije bio događaj od istorijskog značaja, već veče koje je provela u strahu za život svog sina. Angelina je, između ostalog, rekla "Ja sam teško preživela otvaranje spomenika Stefanu Nemanji, zato što nije hteo da obuče prsluk a bili su snajperisti tu."

Čučković je komentarisao ovu rečenicu, pa je pričao o tome da li lako zaboravljamo koliko je, u pojedinim navratima, bila ugrožena bezbednost Aleksandra Vučića.

- Niko nema bolji instikt za opasnost od majke. Znam da je to bio period kada je to bila realna opasnost. Kada po takvim okolnostima vodite slobodarsku i nezavisnu politiku, kada smete najvećim svetskim moćnicima da kažete ono što mislite i štitite srpske interese, vi ste svakako neko ko je na meti različitih vrsti ljudi. U našoj istoriji smo imali primere atenate na premijera, predsednika, ministara - rekao je Čučković.

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