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U jutarnjem programu Kurir televizije, u emisiji “Redakcija”, u petak, 16. oktobra,  ministar finansija u tehničkom mandatu, Siniša Mali,  govoriće o tome kako je Srbija ostvarila najimpresivniji ekonomski zaokret u Evropi. Tokom njegovog gostovanja, od 9.00, čućete i:

  • Šta su pokazale mere fisklane konsolidacije i stabilan devizni kurs

  • Da li kontinuitet aktuelne politike garantuje dalji rast plata i penzija

  • Čija bankarska matematika vodi u sunovrat

    • Siniša Mali
    Siniša Mali Foto: MILAN ILIC/BETAPHOTO

    Ostale teme o kojima će biti reči u emisiji, pre ovog gostovanja, jesu:

    • OPERACIJA LISTOPAD - IZBORI U SRBIJI PONOVO POD LUPOM HRVATSKE

    • VIZIJA - KAKO DA PROCVETAJU JUG I ISTOK SRBIJE?

    Petak, 16. oktobar, emisija “Redakcija” od 7.00 na Kurir televiziji. 