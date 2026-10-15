Politika
EKSKLUZIVNO: U PETAK, 16. OKTOBRA, GOST EMISIJE “REDAKCIJA” OD 9.00 JE SINIŠA MALI, koji će govoriti na temu: EKONOMSKA RENESANSA SRBIJE
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U jutarnjem programu Kurir televizije, u emisiji “Redakcija”, u petak, 16. oktobra, ministar finansija u tehničkom mandatu, Siniša Mali, govoriće o tome kako je Srbija ostvarila najimpresivniji ekonomski zaokret u Evropi. Tokom njegovog gostovanja, od 9.00, čućete i:
Šta su pokazale mere fisklane konsolidacije i stabilan devizni kurs
Da li kontinuitet aktuelne politike garantuje dalji rast plata i penzija
Čija bankarska matematika vodi u sunovrat
Siniša Mali Foto: MILAN ILIC/BETAPHOTO
Ostale teme o kojima će biti reči u emisiji, pre ovog gostovanja, jesu:
OPERACIJA LISTOPAD - IZBORI U SRBIJI PONOVO POD LUPOM HRVATSKE
VIZIJA - KAKO DA PROCVETAJU JUG I ISTOK SRBIJE?
Petak, 16. oktobar, emisija “Redakcija” od 7.00 na Kurir televiziji.
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