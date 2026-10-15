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Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski sastala se sa Miloradom Dodikom.

Pored zajedničke fotografije, Đurđević Stamenkovski je napisala: "Srpska je pobedila. A Srbija pobeđuje."

Jasna je aluzija na pobedu Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Republici Srpskoj, a ujedno je i najava pobede liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" na predstojećim izborima u Srbiji 25.oktobra.

Đurđević Stamenkovski i Dodik su proveli vreme u prijatnom, srdačnom razgovoru.

Večeras će u Inđiji u organizaciji Srpske stranke Zavetnici biti održan skup liste "Ujedinjena Srbija", na kojem će se obratiti i predsednik Dodik.

"Jedinstvo srpskog naroda ja zavet. Do pobede!", poručuju.

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