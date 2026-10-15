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Ivica Dačić, lider koalicione liste broj 2, osvrnuo se na to koja je tajna višedecenijskog trajanja Socijalističke partije Srbije u političkom životu Srbije i nepokolebljive podrške od strane građana SPS-u svih ovih godina. „Mi smo ponosni na svoju prošlost, na svoju istoriju.

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Jedina smo partija koja je u kontinuitetu, od 1903. i Dimitrija Tucovića, preko Komunističke partije čiji smo direktni potomci, usmerena na bolji život i veća prava običnog čoveka. Isto tako potomci smo i hajduka, ustanika, osvetnika, partizana, svih onih koji se vekovima, kroz celu našu istoriju, bore za slobodu srpskog naroda. Mi smo crveni, a crvena je boja radnika i seljaka i krvi koja je prolivena za našu otadžbinu.

Foto: Promo

Mi smo simbol starih dobrih vremena. To je Socijalistička partija Srbije. I zato je ona neuništiva i zato je ona neosvojiva tvrđava. Zato smo i ovde. Zato nas ovoliko i ima, jer mi smo partija koja pamti i zato nastavljamo da koračamo srpskim korakom. Državni suverenitat i socijalna pravda za običnog čoveka – to je naša politika i mi od toga ne odstupamo – poručio je Dačić.

Foto: Promo

Foto: Promo