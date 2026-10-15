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U Lazarevcu se u Sportsko-rekreativnom centru "Kolubara" danas održava skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Skupu će prisustvovati i na njemu govoriti nosilac liste Aleksandar Vučić.

Podsetimo, Vučić je juče govorio na skupu u Šapcu, dan ranije je u Zaječaru predstavio program za istok Srbije na šest stubova razvoja, prethodno je izneo plan za jug Srbije, takođe u šest tačaka...

Počeo zabavni program

U hali "Kolubara" počeo je zabavni program.

Okupljene prvo zabavlja pevačica Nadežda Biljić.

Skup "Ujedinjene Srbije" Foto: Ilija Ilić

 Potom su na binu izašle sestre Gobović.

Skup liste "Ujedinjena Srbija" Foto: Ilija Ilić

Narod se okuplja

Narod je u Lazarevcu počeo da se okuplja satima pre početka skupa.

Skup liste "Ujedinjena Srbija" Foto: Ilija Ilić

Halom dominiraju srpske zastave, kao i poruke podrške Vučiću: "Broj 1 i tačka", "Premijer baš kao što je bio predsednik"... 

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