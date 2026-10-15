KURIR SPECIJAL “UJEDINJENA SRBIJA – NAROD ODLUČUJE”: uživo iz Novog Sada i studija Kurir televizije – petak, 16. oktobar, od 16.00
U petak, 16. oktobra od 16.00 na Kurir televiziji pratite specijalnu emisiju posvećenu predizbornom skupu liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Novom Sadu.
Uživo ćemo slikom prenositi obraćanja, naši reporteri Olga Tomić i Luka Šindik izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Silvija Slamnig, sa gostima u studiju, analizirati ključne poruke skupa.
Gosti u studiju biće:
Saša Milovanović, generalni direktor Kurira
Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira
Nebojša Bakarec, član predsedništva SNS
Jelena Trivan, direktorka Mtel-a
Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije
Bojan Bilbija, urednik lista Politika
Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade i ministarka energetike
Biljana Šahrimanjan Obradović, politička komentatorka
Budite uz Kurir televiziju u petak, 16. oktobra od 16.00 časova.