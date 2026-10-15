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U petak, 16. oktobra od 16.00 na Kurir televiziji pratite specijalnu emisiju posvećenu predizbornom skupu liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Novom Sadu. 

Uživo ćemo slikom prenositi obraćanja, naši reporteri Olga Tomić i Luka Šindik izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Silvija Slamnig, sa gostima u studiju, analizirati ključne poruke skupa.

Gosti u studiju biće:

Saša Milovanović, generalni direktor Kurira

Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira 

Nebojša Bakarec, član predsedništva SNS 

Jelena Trivan, direktorka Mtel-a 

Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije 

Bojan Bilbija, urednik lista Politika

Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade i ministarka energetike

Biljana Šahrimanjan Obradović, politička komentatorka

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Foto: Kurir

Budite uz Kurir televiziju u petak, 16. oktobra od 16.00 časova.