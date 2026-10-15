Slušaj vest

Ministar odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić prisustvovao je danas svečanoj sednici Skupštine opštine Trstenik, održanoj povodom obeležavanja Dana te opštine.

Tom prilikom, ministar Gašić istakao je da su stanovnici najveća vrednost jednog grada i da se na današnji dan na lep i dostojanstven način odaje počast bogatoj tradiciji Trstenika.

- Trsteničani su oduvek čuvali svoj identitet, podnoseći dostojanstveno teška vremena u borbi za budućnost svojih porodica, svog kraja i svoje države. Ovaj kraj pamti velika iskušenja, ratove i stradanja, ali i hrabrost, požrtvovanost i slobodarski duh svojih stanovnika. Negujući uspomenu na žrtve pale u borbama za slobodu ovog kraja, čuvamo od zaborava njihovu žrtvu i postavljamo putokaz mladim naraštajima - rekao je ministar odbrane.

On je naglasio da se veza između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti nikada ne sme zaboraviti niti zanemariti ako se želi dobro gradu, državi i narodu.

Foto: Ana Glisic/MC Odbrana

- Istini za volju, nisu baš svi koji su bili na čelu ovog grada i ove države tako razmišljali. Bilo, ne ponovilo se, što bi rekao narod, ali nije zgoreg, istine radi, setiti se i ne tako davnih vremena kada su se u ovom gradu nadaleko čuvenom po svojoj privredi, zatvarali pogoni i čitave fabrike i kada su ljudi, napuštali ognjišta i u beli svet odlazili trbuhom za kruhom. Danas, hvala Bogu, stvari stoje potpuno drugačije. Pre svega, zahvaljujući svesti i odgovornosti, vas Trsteničana, i spremnosti da radite i gradite sopstvenu budućnost - istakao je ministar Gašić.

Ministar odbrane rekao je da se potencijal ovog kraja mora razvijati i pretvarati u konkretne projekte.

- Zato su važna ulaganja u putnu i komunalnu infrastrukturu, obrazovanje i poboljšanje uslova za poslovanje. Upravo te mere aktuelno državno rukovodstvo prepoznaje kao jedan od najvažnijih faktora za preporod naših gradova i opština i koje, kao što se i vidi na svakom koraku, sa uspehom sprovodi. Kao član Vlade Republike Srbije ponosan sam na ono što je naša država danas, a kao ministar odbrane, isto tako ponosan sam i na Vojsku Srbije, njenu snagu i ugled koji uživa, kako kod naših građana tako i van granica naše zemlje. Naša vojska baštini slavnu tradiciju srpskog vojnika, ali istovremeno je i savremena, vrhunski opremljena i obučena – naglasio je ministar Gašić dodavši da je vojska garant mira, stabilnosti i sposobnosti naše države da samostalno štiti svoje građane i nacionalne interese.

On je istakao da vojska ne bi bila takva da nema snažne domaće odbrambene industrije kojoj je vraćen sjaj uz mnogo truda i zalaganja i podsetio na prošlo vreme.

- Uspeli smo da je ponovo postavimo na noge i da joj vratimo sjaj koji su joj neki pre nas oduzeli. Zašto su to radili, mislim da svi znamo. Rezultate njihovog rada pamti Trstenik, pamti cela Srbija. I hvala vam na tome što ih pamtite, za razliku od njih, koji su, izgleda zaboravili, pa bi opet da nas vrate u to vreme - da njima bude dobro, a Srbiji loše. Setite se ”Prve petoletke” pre deset godina, a pogledajte je sada. Neuporedivo. Taj, jedan od oslonaca namenske industrije, za nas nikada nije bio samo fabrika, već deo identiteta ovog grada, simbol znanja, rada i industrije. Današnja uloga, poslovanje i uspešnost fabrike, dokaz su koliko je važno da država prepozna i sačuva sopstvene proizvodne kapacitete u oblasti od izuzetnog značaja - rekao je ministar Gašić dodavši da je podrška domaćoj industriji jedan od imperativa za ceo sistem odbrane.

Foto: Ana Glisic/MC Odbrana

Ministar odbrane posebno je istakao da postoji želja da se u svim fabrikama razvijaju nove tehnologije, unapređuju proizvodni procesi i ostvaruju mogućnosti za nova radna mesta istakavši da to nije samo pitanje odbrane već pitanje ekonomske snage, ostanka mladih ljudi u svom kraju i ravnomernog razvoja Srbije.

Obraćajući se prisutnima ministar Gašić rekao je da je važno poštovati prošlost, snažiti vojsku, gradove, razvijati industriju i brinuti o svakom svom građaninu.

- Želimo Trstenik koji će nastaviti da se razvija, da čuva svoju tradiciju i da novim generacijama pruži razlog da veruju u svoju budućnost. Čestitam vam Dan opštine, uz želju da ovaj kraj nastavi da napreduje, da njegovi građani žive sigurnije i bolje i da zajedno nastavimo da gradimo snažnu, stabilnu i ponosnu Srbiju – rekao je ministar odbrane.

Na današnjoj svečanosti predsednica opštine Trstenik Milena Turk uručila je ministru odbrane ikonu Svetog kneza Lazara za podršku i doprinos razvoju opštine Trstenik.

Foto: Ana Glisic/MC Odbrana

Predsednica opštine Trstenik osvrnula se na postignute rezultate u prethodnom periodu i zahvalila svima koji su im na tom putu pružili podršku i svojim trudom, radom i zalaganjem doprineli razvoju opštine. Ona je istakla značaj dobre saradnje sa Vladom Republike Srbije, kao i podrške resornih ministarstava, te dodala da se posebno zahvaljuje ministru Gašiću na svestranoj podršci i razumevanju.

Povodom obeležavanja Dana opštine Trstenik, predsednica opštine uručila je ministarki za brigu o porodici i demografiju Jeleni Žarić Kovačević priznanje počasnog građanina opštine Trstenik. Posebne nagrade i priznanja uručene su istaknutim pojedincima i javnim ustanovama za njihov doprinos razvoju i unapređenju opštine.