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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je otvaranju Kreativnog centra za osobe sa invaliditetom u Novom Sadu u društvu "devojke sa krilima" Dejanom Bačko.

Ministarka Stamenkovski na otvaranju Kreativnog centra za osobe sa invaliditetom u Novom Sadu Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

"Sa Dejanom Bačko, ženom čija snaga, stvaralaštvo i životna priča inspirišu i podsećaju da duh nema barijere", navela je Đurđević Stamenkovski i dodala:

"Otvaranje Kreativnog centra za osobe sa invaliditetom u Novom Sadu, koji je Ministarstvo podržalo sa 4 miliona dinara, predstavlja važan korak ka inkluzivnoj Srbiji - Srbiji jednakih mogućnosti, u kojoj svako ima prostor da otkrije i pokaže svoj talenat.

Dejana i njoj slični nisu samo inspiracija, već istinsko bogatstvo našeg društva. Jer predaja nikada ne sme da bude izbor, a ljudski potencijali ne poznaju granice".

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