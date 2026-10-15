"BIO KETERING MENADŽER, JER JE ZNAO DA NARUČI ĆEVAPE, PA POSTAO DIREKTOR" Šovljanski brutalno udario na Georgieva: Odlično zna da olajava kolege (FOTO)
- Na Iksu je izbila oštra razmena poruka između Branislava Šovljanskog i Slobodana Georgieva, uz prozivke zbog rada na televiziji
- Šovljanski je Georgieva opisao kao čoveka koji je do direktorske pozicije stigao bez većeg iskustva, uz to da je bio 'ketering menadžer'
Na društvenoj mreži Iks došlo je do oštre razmene poruka između novinara Branislava Šovljanskog i Slobodana Georgieva, a posebnu pažnju privukla je objava u kojoj je Šovljanski prozvao Georgieva zbog njegovog rada na televiziji.
Slobodan Georgiev, u prepisci je i obraćanju Georgievu, između ostalog, pomenuo je bivšu poverenicu za zaštitu ravnopravnosti Brankicu Janković i rekao da ne zna "što se trza".
- Znam jednog koji je od tebe očevidno naučio "da preti". A to je besmisleno. Ne znam što si se nakačio na mene. Ako te baš zanima, mislio sam na moju drugaricu Brankicu Janković. Ne znam što se trzaš, nisi Mali :) - napisao je Georgiev, na šta je Šovljanski, opisavši osobu koja je do direktorske pozicije došla bez značajnijeg televizijskog iskustva, odgovorio:
- Ej, i ja sam čuo za jednog koji je o televiziji znao toliko da pritisne dugme na daljinskom, ali se svideo vlasniku pa postao direktor. I to direktor jedne emisije. U početku su ga zvali "ketering menadžer", jer je znao gde da naruči ćevape za redakciju. U međuvremenu je naučio razliku između mikrofona i kamere, ali je do sada uradio 0 televizijskih priloga, 0 vesti i 0 dnevnika, 0 puta je uradio live uključenje. Imao je doduše par pokušaja, ali su mu rekli, ajde nemoj to. Ali dobro zna da olajava kolege, za to je maher. Pričao mi o njemu Miladin - napisao je Šovljanski.