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Na društvenoj mreži Iks došlo je do oštre razmene poruka između novinara Branislava Šovljanskog i Slobodana Georgieva, a posebnu pažnju privukla je objava u kojoj je Šovljanski prozvao Georgieva zbog njegovog rada na televiziji.

Slobodan Georgiev, u prepisci je i obraćanju Georgievu, između ostalog, pomenuo je bivšu poverenicu za zaštitu ravnopravnosti Brankicu Janković i rekao da ne zna "što se trza".

- Znam jednog koji je od tebe očevidno naučio "da preti". A to je besmisleno. Ne znam što si se nakačio na mene. Ako te baš zanima, mislio sam na moju drugaricu Brankicu Janković. Ne znam što se trzaš, nisi Mali :) - napisao je Georgiev, na šta je Šovljanski, opisavši osobu koja je do direktorske pozicije došla bez značajnijeg televizijskog iskustva, odgovorio:

- Ej, i ja sam čuo za jednog koji je o televiziji znao toliko da pritisne dugme na daljinskom, ali se svideo vlasniku pa postao direktor. I to direktor jedne emisije. U početku su ga zvali "ketering menadžer", jer je znao gde da naruči ćevape za redakciju. U međuvremenu je naučio razliku između mikrofona i kamere, ali je do sada uradio 0 televizijskih priloga, 0 vesti i 0 dnevnika, 0 puta je uradio live uključenje. Imao je doduše par pokušaja, ali su mu rekli, ajde nemoj to. Ali dobro zna da olajava kolege, za to je maher. Pričao mi o njemu Miladin - napisao je Šovljanski.