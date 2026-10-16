Svaki korak postao mu je borba: Marko (31) od rođenja živi sa cerebralnom paralizom, a sada mu je potrebna pomoć
- Marko Jovanović (31) od rođenja živi sa cerebralnom paralizom i sve teže hoda, uz oslonac i pomoć druge osobe.
- Potrebna su sredstva za šest tretmana matičnim ćelijama u Turskoj, magnetnu rezonancu glave, kao i za put i smeštaj.
- Pomoć se može poslati slanjem broja 506 na 3800 ili uplatom na dinarski i devizni račun.
Marko Jovanović rođen je 1995. godine u Smederevu. Od najranijeg detinjstva suočava se sa zdravstvenim teškoćama.
Rođen je prevremeno, a nakon rođenja bilo mu je potrebno intenzivno lečenje. U prvoj godini života lečen je zbog infantilnih spazama, odnosno Vestovog sindroma, a kasnije mu je dijagnostikovana cerebralna paraliza.
Markovo stanje prati spastična slabost sva četiri ekstremiteta, izraženija na desnoj strani tela, koja mu otežava pokrete i hod. Tokom odrastanja prošao je kroz operativno lečenje deformiteta desnog stopala i rehabilitaciju. Uprkos teškoćama, završio je srednju ekonomsku školu.
Ranije je mogao samostalno da hoda, ali su se teškoće sa kretanjem vremenom povećavale. Danas mu je za hod potreban oslonac i pomoć druge osobe. Dodatnu prepreku predstavlja izražen strah od pada.
Upiši 506 i pošalji na 3800
Uplatom na dinarski račun
160-6000002706219-98
Uplatom na devizni račun
160-6000002678233-54
IBAN:
RS35160600000267823354
SWIFT/BIC:
DBDBRSBG
Zbog pogoršanja hoda tokom 2026. godine bio je na bolničkom lečenju, nakon kojeg su preporučeni nastavak terapije, fizikalni tretmani i redovne kontrole.
Novčana sredstva su potrebna za šest tretmana matičnim ćelijama u klinici u Turskoj, za magnetnu rezonancu glave kao i za putne troškove i smeštaj tokom lečenja.