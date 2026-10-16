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Marko Jovanović rođen je 1995. godine u Smederevu. Od najranijeg detinjstva suočava se sa zdravstvenim teškoćama.

Rođen je prevremeno, a nakon rođenja bilo mu je potrebno intenzivno lečenje. U prvoj godini života lečen je zbog infantilnih spazama, odnosno Vestovog sindroma, a kasnije mu je dijagnostikovana cerebralna paraliza.

Markovo stanje prati spastična slabost sva četiri ekstremiteta, izraženija na desnoj strani tela, koja mu otežava pokrete i hod. Tokom odrastanja prošao je kroz operativno lečenje deformiteta desnog stopala i rehabilitaciju. Uprkos teškoćama, završio je srednju ekonomsku školu.

Foto: Pokreni život

Ranije je mogao samostalno da hoda, ali su se teškoće sa kretanjem vremenom povećavale. Danas mu je za hod potreban oslonac i pomoć druge osobe. Dodatnu prepreku predstavlja izražen strah od pada.

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Zbog pogoršanja hoda tokom 2026. godine bio je na bolničkom lečenju, nakon kojeg su preporučeni nastavak terapije, fizikalni tretmani i redovne kontrole.

Novčana sredstva su potrebna za šest tretmana matičnim ćelijama u klinici u Turskoj, za magnetnu rezonancu glave kao i za putne troškove i smeštaj tokom lečenja.