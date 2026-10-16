Društvo
BIA obeležava 127 godina postojanja: Rukovodstvo odalo poštu osnivačima i prvim načelnicima
- BIA danas obeležava Dan Agencije i 127 godina od osnivanja Odeljenja za poverljive policijske poslove.
- Direktor Vladimir Orlić položio je vence na spomenike Aleksandru Leki Rankoviću i Slobodanu Peneziću Krcunu u Aleji narodnih heroja.
- Zamenik direktora Tomislav Radovanović odao je poštu Jovanu S. Milovanoviću na Topčiderskom groblju.
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Bezbednosno-informativna agencija danas obeležava svoj Dan i 127. godišnjicu od osnivanja Odeljenja za poverljive policijske poslove.
Direktor Bezbednosno-informativne agencije dr Vladimir Orlić je, u pratnji najviših rukovodilaca Agencije, odao poštu i položio vence na spomenike Aleksandru Leki Rankoviću i Slobodanu Peneziću Krcunu u Aleji narodnih heroja, prvim načelnicima Odeljenja za zaštitu naroda (OZNA) za Jugoslaviju i za Srbiju i prvim antifašističkim ministrima unutrašnjih poslova.
BIA obeležila 127 godina postojanja Foto: BIA
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Takođe, zamenik direktora BIA Tomislav Radovanović je, u pratnji visokih rukovodilaca Agencije, odao poštu i položio venac na spomenik prvom načelniku Odeljenja za poverljive policijske poslove Jovanu S. Milovanoviću na Topčiderskom groblju.
(Kurir.rs)
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