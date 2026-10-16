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Na Trgu slobode u Novom Sadu danas se održava veliki narodni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Okupljene očekuje raznovrstan program, u kojem će se smenjivati muzički nastupi i sadržaji posvećeni očuvanju kulturne baštine. Na taj način, kao jedan će se okupiti građani različitih generacija, uz naglasak na tradiciju i povezivanje ljudi iz čitave Vojvodine.

Petrovaradinski most krcat

Reka ljudi prelazi preko Petrovaradinskog mosta pred današnji veliki skup, iako je do početka skupa ostalo još gotovo četiri sata.

Petrovaradinski most Novi Sad skup
Foto: Kurir.rs

Fantastične scene u Novom Sadu

Kako izgleda grad pred današnji veliki skup pogledajte u galeriji. 

Novi Sad uoči početka velikog skupa Foto: Nemanja Nikolić

Hiljade mašina na putu ka Srpskoj Atini

Poljoprivrednici širom Vojvodine masovno su izašli na puteve sa stotinama traktora i teške mehanizacije, jasno i glasno poručivši da žele mir, stabilnost, dalji napredak i snažnu Srbiju sa Aleksandrom Vučićem na čelu.

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