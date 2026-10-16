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Na Trgu slobode u Novom Sadu danas se održava veliki narodni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Okupljene očekuje raznovrstan program, u kojem će se smenjivati muzički nastupi i sadržaji posvećeni očuvanju kulturne baštine. Na taj način, kao jedan će se okupiti građani različitih generacija, uz naglasak na tradiciju i povezivanje ljudi iz čitave Vojvodine.

Petrovaradinski most krcat

Reka ljudi prelazi preko Petrovaradinskog mosta pred današnji veliki skup, iako je do početka skupa ostalo još gotovo četiri sata.

Foto: Kurir.rs

Fantastične scene u Novom Sadu

Kako izgleda grad pred današnji veliki skup pogledajte u galeriji.

1/31 Vidi galeriju Novi Sad uoči početka velikog skupa Foto: Nemanja Nikolić

Hiljade mašina na putu ka Srpskoj Atini

Poljoprivrednici širom Vojvodine masovno su izašli na puteve sa stotinama traktora i teške mehanizacije, jasno i glasno poručivši da žele mir, stabilnost, dalji napredak i snažnu Srbiju sa Aleksandrom Vučićem na čelu.