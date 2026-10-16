UŽIVO NOVI SAD ČEKA VUČIĆA! Pogledajte neverovatnu scenu sa Petrovaradinskog mosta: Sve spremno za opštenarodni skup, reke ljudi stižu u grad (FOTO)
Na Trgu slobode u Novom Sadu danas se održava veliki narodni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
Okupljene očekuje raznovrstan program, u kojem će se smenjivati muzički nastupi i sadržaji posvećeni očuvanju kulturne baštine. Na taj način, kao jedan će se okupiti građani različitih generacija, uz naglasak na tradiciju i povezivanje ljudi iz čitave Vojvodine.
Petrovaradinski most krcat
Reka ljudi prelazi preko Petrovaradinskog mosta pred današnji veliki skup, iako je do početka skupa ostalo još gotovo četiri sata.
Fantastične scene u Novom Sadu
Kako izgleda grad pred današnji veliki skup pogledajte u galeriji.
Hiljade mašina na putu ka Srpskoj Atini
Poljoprivrednici širom Vojvodine masovno su izašli na puteve sa stotinama traktora i teške mehanizacije, jasno i glasno poručivši da žele mir, stabilnost, dalji napredak i snažnu Srbiju sa Aleksandrom Vučićem na čelu.
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