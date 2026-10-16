Politika
ROBERT FICO STIŽE U NOVI SAD! Slovački premijer dolazi na veličanstveni skup "Ujedinjene Srbije"
- Slovački premijer Robert Fico danas stiže u Novi Sad, gde se na Trgu slobode održava veliki narodni skup liste 'Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija'.
- Prema navodima Kurira, Fico je poleteo iz Brisela nešto posle 15 časova.
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Slovački premijer Robert Fico dolazi danas u Novi Sad na veliki narodni skup liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", koji se održava na Trgu slobode.
Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević otkrio je danas u Kolegijumu da je Fico poleteo iz Brisela.
Okupljene na skupu očekuje raznovrstan program, uz muzičke nastupe i sadržaje posvećene očuvanju kulturne baštine. Skup će okupiti građane različitih generacija, uz naglasak na tradiciju i povezivanje ljudi iz čitave Vojvodine. Sve o velikom skupu "Ujedinjene Srbije" pročitajte klikom ovde.
Kurir.rs
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