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Slovački premijer Robert Fico dolazi danas u Novi Sad na veliki narodni skup liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", koji se održava na Trgu slobode.

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević otkrio je danas u Kolegijumu da je Fico poleteo iz Brisela.

Okupljene na skupu očekuje raznovrstan program, uz muzičke nastupe i sadržaje posvećene očuvanju kulturne baštine. Skup će okupiti građane različitih generacija, uz naglasak na tradiciju i povezivanje ljudi iz čitave Vojvodine. Sve o velikom skupu "Ujedinjene Srbije" pročitajte klikom ovde.

Kurir.rs

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