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Politička snaga Aleksandra Vučića, nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", ogleda se i u tome što je konstanto meta napada spolja, posebno onih koji hoće Srbiju na kolenima. 

Postavlja se pitanje koliko jedan čovek mora biti jak da protiv njega ustane ceo region? Kada se poslušaju njegove najvažnije poruke građanima Srbije, jasno je zašto je narod uz njega, ali i zašto baš te poruke žuljaju neke druge.

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- Nikome na kugli zemaljskoj, ni spolja ni unutra, nećemo dati da prekraja narodnu volju. Nikome živom na kugli zemaljskoj! Jer to je vaša volja! To je narodna volja! Za nas je vaša volja volja boga - poruka je Vučića tokom obilaska Srbije.

Svaka reč Aleksandra Vučića pomno se prati i ne propušta se nijedna prilika da se njegove šanse na izborima umanje. Sredstva se više i ne biraju. Samo je važno biti što žešći u mržnji i želji da se Srbija poljulja i uništi do temelja, a garancija da će tako biti jeste da Vučić ode s vlasti. 

I zato 25. oktobar nije samo običan datum već odsudni dan za Srbiju!

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Koliko mora biti jak jedan čovek da protiv njega ustane ceo region? Izvor: Kurir

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